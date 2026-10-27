Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках
Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области
Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.
«Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.
Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.
«Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.
Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.