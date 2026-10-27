Ватикан заверил в продолжении работы по обмену пленными на Украине

В Ватикане пообещали продолжить обмены пленными России и Украины

Tекст: Катерина Туманова

«Мы продолжим взаимодействовать по Украине. Очевидно, мы продолжим работать над вопросом обмена пленными, а также над вопросом детей, в том числе их возвращения в семьи», – передает РИА «Новости» слова Галлахера.

Он отметил, что возвращение детей остается сложной задачей из-за затяжного характера конфликта. Те, кто был ребенком в его начале, уже достигли совершеннолетия, что создает дополнительные юридические сложности.

«Мы привержены этой работе и продолжим ее. Кардинал Маттео Дзуппи, с которым я встречался на прошлой неделе, тоже полон решимости продолжать усилия всеми доступными нам способами», – добавил представитель Ватикана.

В конце сентября Дзуппи посетил Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о сложных переговорах с украинской стороной по обмену военнопленными. В сентябре кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду на развитие процесса обмена пленными.

Летом глава дипслужбы Ватикана Пол Ричард Галлахер сообщил о проведении переговоров с Россией по гуманитарным проблемам.