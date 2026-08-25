Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Глава дипслужбы Ватикана Галлахер обсудил с Лавровым судьбу пленных
Россия и Ватикан провели переговоры, в центре которых оказались гуманитарные проблемы, включая судьбу военнопленных и задержанных мирных жителей, сообщил секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер.
Галлахер заявил о готовности к сотрудничеству в гуманитарной сфере, передает РИА «Новости».
«Одна из областей, в которых мы увидели конкретную готовность к сотрудничеству, – это гуманитарная сфера. Мы обсудили такие вопросы, как возвращение детей в их семьи, положение военнопленных и задержанных гражданских лиц», – рассказал он по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Помимо этого, стороны затронули вопросы обмена информацией о пропавших без вести, воссоединения семей и оказания помощи раненым. Представитель Ватикана подчеркнул важность решения этих проблем исключительно на основе гуманитарных принципов, без излишней политизации.
По мнению дипломата, любые конкретные шаги в этом направлении способны снизить уровень страданий и помочь восстановлению базового доверия между участниками конфликта. Рабочий визит Галлахера в Россию продлится до 28 августа. В прошлый раз глава дипслужбы Ватикана посещал Москву пять лет назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит секретаря Ватикана по международным делам в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательном обсуждении украинской тематики на этих переговорах.
Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил настрой на продолжение двустороннего сотрудничества по чувствительным гуманитарным проблемам.