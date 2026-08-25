Глава дипслужбы Ватикана Галлахер обсудил с Лавровым судьбу пленных

Tекст: Елизавета Шишкова

Галлахер заявил о готовности к сотрудничеству в гуманитарной сфере, передает РИА «Новости».

«Одна из областей, в которых мы увидели конкретную готовность к сотрудничеству, – это гуманитарная сфера. Мы обсудили такие вопросы, как возвращение детей в их семьи, положение военнопленных и задержанных гражданских лиц», – рассказал он по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Помимо этого, стороны затронули вопросы обмена информацией о пропавших без вести, воссоединения семей и оказания помощи раненым. Представитель Ватикана подчеркнул важность решения этих проблем исключительно на основе гуманитарных принципов, без излишней политизации.

По мнению дипломата, любые конкретные шаги в этом направлении способны снизить уровень страданий и помочь восстановлению базового доверия между участниками конфликта. Рабочий визит Галлахера в Россию продлится до 28 августа. В прошлый раз глава дипслужбы Ватикана посещал Москву пять лет назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит секретаря Ватикана по международным делам в Россию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательном обсуждении украинской тематики на этих переговорах.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил настрой на продолжение двустороннего сотрудничества по чувствительным гуманитарным проблемам.