  • Новость часаДиректор ЗАЭС Черничук сообщил о переносе визита главы МАГАТЭ Гросси на станцию
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 17:36 • Новости дня

    МИД сообщил о предстоящих переговорах Лаврова с секретарем Ватикана

    Захарова сообщила о предстоящих переговорах Лаврова с секретарем Ватикана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа проведет встречу в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

    Представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию, передает ТАСС. Секретарь Святого престола по отношениям с государствами пробудет в стране с 24 по 28 августа.

    «На 25 августа запланированы его переговоры с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым. В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Ватиканом, а также взаимодействия на многосторонних площадках», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, католическая архиепархия подтвердила даты официального визита Пола Ричарда Галлахера в Москву.

    Ранее дипломатический источник анонсировал подготовку поездки секретаря Ватикана в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в графике Владимира Путина встречи с этим священнослужителем.

    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    20 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда

    Эксперт Анпилогов: Появление самолета РЭБ ВВС США у Калининграда означает отработку прорыва

    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда
    @ Airman 1st Class Samantha Melecio/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Новейший самолет РЭБ ВВС США EA-37B Compass Call способен воздействовать на радары раннего предупреждения, навигационные системы, каналы связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. По мнению аналитиков, появление самолета вблизи Калининградской области наряду с аномально высокой концентрацией авиации НАТО может быть неанонсированной тренировкой по прорыву зоны A2/AD.

    «EA-37B Compass Call – американский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанный на базе бизнес-джета Gulfstream G550», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Согласно данным из открытых источников, на борту EA-37B размещены крупные антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа.

    В состав бортового комплекса входят, в частности подсистемы радиочастотного приемника (RFR), а также сетецентрические системы совместного наведения (NCCT), которые позволяют интегрировать данные с других платформ (AWACS, наземных станций, дронов).

    «По сути, это воздушный центр радиоэлектронного подавления. Он способен подниматься на большие высоты, вплоть до 14 км, и воздействовать на радары, системы глобального позиционирования, а также каналы связи – глушить их за счет излучения сильного сигнала», – детализировал собеседник. По его оценкам, появление EA-37B вблизи Калининградской области – элемент комплексной операции.

    Анпилогов напомнил, что во вторник в регионе были зафиксированы также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и небольшой разведывательный самолет ARTEMIS II. «Возможно, тестировалась сцепка систем обнаружения и подавления», – допустил спикер.

    «Я не исключаю, что могли быть задействованы и ударные самолеты, но с выключенными транспондерами. Они могли отрабатывать выход, например, на рубеж пуска противоракет или антирадарных ракет», – предположил аналитик, отметив, что это характерный рисунок ударных воздушных операций блока НАТО.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника», в свою очередь, отмечают: конфигурация группировки указывает либо на проведение масштабной неанонсированной тренировки по прорыву зоны A2/AD (Anti–Access/Area Denial - «зона воспрещения доступа и маневра»), либо на комплексное картографирование российской ПВО и узлов РЭБ в Калининграде.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Милитарист». «Compass Call – это самолет радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, идентификации и подавления вражеских средств связи и других электромагнитных систем. Его присутствие рядом с самолетом ДРЛОиУ и специализированным разведывательным самолетом указывает на то, что силы НАТО и США имели конкретные задачи в области разведки или радиоэлектронной борьбы в районе Калининграда», – считают они.

    Аналитики напоминают, что ранее на Западе появились сообщения о том, что Россия будто может готовиться к возможной операции против одного из членов Североатлантического альянса. «Связана ли недавняя активность с этим, пока неизвестно, но это необычное сочетание возможностей в особенно чувствительном районе», – заключил «Милитарист».

    Во вторник вблизи Калининградской области была зафиксирована аномально высокая концентрация разведывательной и боевой авиации Объединенных ВВС НАТО. В воздушном пространстве Польши и над акваторией Балтийского моря одновременно находились самолет ДРЛОиУ E-3A Sentry, разведывательный борт глубокого сканирования Leidos Artemis, а также группа снабжения из заправщиков KC-135 Stratotanker.

    Кроме того, был задействован новейший самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EA-37B Compass Call, переброшенный из Греции в польский Повидз, передает издание TWZ. Появление EA-37B у границ российского эксклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл заявил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо «оборонительный характер» и контролируется американской стороной. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

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    20 августа 2026, 07:55 • Новости дня
    Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
    Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
    @ Josh Stanyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать обратно в Британию вместе с детьми, сохранив при этом свою калифорнийскую недвижимость.

    Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию на длительный срок в ближайшие недели, пишет журнал People. Дети пары осенью пойдут в британскую школу.

    Точное место жительства семьи пока остается неизвестным, однако особняк в штате Калифорния продавать не планируется. Король Карл III уже осведомлен о грядущих переменах.

    Переезд не повлияет на бизнес-проекты пары в США. Компания Archewell Productions и бренд Меган As Ever продолжат работу. Герцог и герцогиня Сассекские сохранят статус членов королевской семьи, но не будут выполнять официальные обязанности, уточняет The New York Times.

    За шесть лет жизни в Америке супруги столкнулись с немалыми трудностями, в частности с Archewell Productions, которая планировалась как киностудия, но отношения с Netflix за шесть лет разладились.

    «В компании царит настроение: «С нами покончено»», – охарактеризовал ситуацию со стриминговым сервисом Netflix один из инсайдеров.

    Однако контракт с платформой продолжает действовать. Сейчас Гарри и Меган работают над экранизацией мемуаров британского майора Адама Джоветта о войне в Афганистане в 2006 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей. Принц Гарри признался, как справляется с облысением в 41 год. Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    ФСБ задержала готовившего атаку на омский нефтезавод шпиона

    ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных о местном нефтезаводе

    Tекст: Мария Иванова

    В Омске разоблачили пособника украинских спецслужб, который передавал координаты местного нефтеперерабатывающего завода для подготовки теракта с использованием беспилотников.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в государственной измене мужчину, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник собирал сведения для последующего нанесения ударов.
    «По имеющейся информации, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в целях организации теракта с применением беспилотников», – говорится в сообщении.

    Во время обыска в квартире фигуранта оперативники нашли средства связи и доказательства его шпионской деятельности. Возбуждено уголовное дело, за подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    В сентябре прошлого года против этого человека уже заводили дело. Тогда его обвиняли в публичных призывах к терроризму на объектах критической инфраструктуры города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года силовики задержали другого жителя Омска за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность шпиона украинской разведки на объектах топливно-энергетического комплекса в Рязанской области.

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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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    19 августа 2026, 19:26 • Новости дня
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ

    Новак заявил о скором завершении ремонта на ряде российских НПЗ

    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство ожидает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после перерыва. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», – сказал Новак «Вестям».

    По словам вице-премьера, руководство страны внимательно следит за обстановкой на рынке бензина и активно решает региональные проблемы с горючим. Дополнительной мерой стабилизации стал начавшийся импорт топлива.

    Накануне Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем. Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до конца года.

    Ранее российский топливный рынок частично стабилизировался после вмешательства кабинета министров.

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    20 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели на подлете к Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – подчеркнул губернатор в Max.

    За некоторое время до этого глава региона объявлял о введении в области режима ракетной опасности. Тревога продолжалась около одного часа, после чего ограничения сняли.

    В середине августа беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области.

    Также в этом месяце при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске погиб один человек.

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    20 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва

    В Борисполе под Киевом загорелся склад в крупной промышленной зоне

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В промышленной зоне Борисполя Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва.

    Возгорание произошло в результате повреждения складских помещений, расположенных в крупной промышленной зоне города Борисполя под Киевом. Информацию об инциденте передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Киев-24».

    Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места происшествия, на которых виден высокий столб дыма и сильный пожар. Детальные подробности случившегося пока не раскрываются.

    Ранее о крупном возгорании в Борисполе сообщало местное издание «Инсайдер».

    Напомним, в ночь на четверг ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point.

    В середине августа складские помещения в Бучанском районе Киевской области получили повреждения после серии взрывов.

    В начале месяца масштабные пожары охватили логистические базы на территории региона.

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    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    20 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Биолог объяснил причины нападения медведей на людей

    Биолог Глазков: Рост численности бурого медведя становится серьезной проблемой

    Биолог объяснил причины нападения медведей на людей
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Из диких животных в России целенаправленно охотится на человека только амурский тигр, а бурый медведь на 95 процентов вегетарианец и почти всегда нападает лишь после того, как его провоцирует сам человек, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, теле- и радиоведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков, комментируя гибель туристки, которую медведь вытащил из палатки на Алтае.

    В селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай медведь напал на палатку туристической базы и вытащил из нее 29-летнюю женщину. Погибшая находилась в отпуске вместе со спутником и работала инспектором управления МЧС по Новосибирской области. Ее спутник остался жив. После трагедии в районе ввели круглосуточное патрулирование и комендантский час, а также выдали дополнительные лицензии на отстрел. После инцидента добыли пять медведей, угрожавших местным жителям.

    «У нас из животных, которые реально целенаправленно охотятся на человека, нападают и съедают, есть только один вид – это амурский тигр. Все, что касается нападения медведя на человека, в огромном количестве случаев изначально провоцируется самим человеком. При этом наш медведь, по крайней мере в центральной полосе России и на Алтае, на 95% вегетарианец, и многие об этом не знают. Он питается в основном растительной пищей: травой, корнями растений и ягодами. Жир образуется за счет углеводов, а не за счет белка, поэтому свои жировые запасы на зиму бурый формирует за счет черники», – рассказывает Глазков.

    Целенаправленно бурый медведь на человека не охотится, подчеркивает собеседник. Иначе грибники и ягодники исчезали бы не сотнями, а тысячами. Исключение составляют Дальний Восток и Сахалин, где зверь специализируется на ловле рыбы и набирает вес за счет рыбьего жира. Между тем он обращает внимание на то, что численность бурого медведя во всей стране растет и уже становится серьезной проблемой. Только в Ленинградской области, по данным ежегодного учета, насчитали около 3150 особей.

    «Сегодня регулированием численности медведя по всей России занимаются охотники и охотничьи хозяйства, это целая биотехния. В каждом районе подсчитывают зверя и выдают лицензии, примерно от 10 до 20 процентов от общей численности животных. Если кто-то предлагает запретить охоту, то он не понимает, что тогда вылезут браконьеры. А охотник –  это человек в законе, у него можно забрать охотничий билет и разрешение на оружие, а браконьерам браконьерство не запретить. Поэтому нельзя даже обсуждать возможный запрет на охоту, потому что бурый медведь стоит на вершине пищевой цепочки и, кроме человека, его численность никто не регулирует», – объясняет биолог.

    Сейчас в России сложилась серьезная ситуация, отмечает эксперт. Из-за дороговизны лицензий, сложности охоты и общей экономической обстановки охотники стали заметно реже добывать бурого медведя. В результате его численность увеличивается. Поэтому на сегодняшний день, по его мнению, нужно срочно думать, как сделать эту охоту более доступной, и идти на упреждение, пока звери не начали заходить в поселки. Сейчас, когда бурый приходит туда, где живут люди, самым действенным способом является звонок охотинспектору района, который вызывает охотников, и они регулируют численность, как и произошло после трагедии в Алтайском крае.

    «Есть несколько ситуаций, когда медведь нападает на человека. Первая, это встреча с медведицей, у которой есть медвежата. Она охраняет своих детей и, как правило, человека отгоняет или травмирует, но не ест. Похоже, именно так медведица набросилась на рыбака, который на днях шел вдоль реки. Видимо она не услышала его из-за шума воды. Вторая ситуация – это раненый зверь, и чаще всего он нападает на самого охотника, который пошел добирать его, да еще и в темноте, и без собак», – делится Глазков.

    Третья и самая вероятная в случае с погибшей девушкой причина, продолжает собеседник, это привлечение хищника едой. Медведи часто приходят на запах пищевых отходов к свалкам у поселков и к палаткам туристов, которые оставляют еду открытой. Зверь он ночной, активен с вечера до утра, а днем спит, поэтому подходит к лагерю в темноте, когда люди уже легли. Учуяв запах, он начинает собирать еду со стола и даже может залезть в палатку, если и там хранится что-то вкусное для него.

    Случаются ситуации, когда, проснувшись в палаточном лагере, люди слышат, как кто-то шумит и «лакомится» недоеденным ужином, после чего принимают решение выскочить из палатки, тем самым сильно пугая медведя. Но вместо того, чтобы убежать, бурый начинает сразу же защищаться: тут же бьет человека лапой и даже может поволочь за собой в лес, защищая собственную жизнь. Поэтому, наказывает эксперт, еду в лесу нужно очень хорошо упаковывать, например, убирать в специальный металлический ящик. А при появлении зверя не выходить наружу, лучше просто начать светить фонариком в стенки палатки, кричать и шуметь, чтобы отпугнуть животное от лагеря, но не спровоцировать нападение на себя.

    «Чтобы медведь просто подошел к палатке и начал охотиться именно на человека – исключено, всегда есть провоцирующий фактор. Скорее всего, зверь полез за едой, которую туристы оставили открытой в тамбуре палатки, ведь запах идет. На Алтае вечер, комары, на улицу не выйти, вот люди и поужинали прямо в предбаннике, а еду не убрали. И стоит помнить, что не зафиксировано ни одного случая в мире, когда медведь напал бы сразу на трех человек. Даже двое людей для медведя – это уже опасность. Поэтому специально залезать в палатку именно за девушкой животное не стало бы. Вероятнее всего она выглянула на шум и случилось то, что случилось», – рассуждает специалист.

    Находясь в лесу эксперт советует издавать как можно больше звуков, тогда любой дикий зверь, в том числе медведь, сам уйдет, потому что во встрече с человеком он не заинтересован. Если на поляне сидит медвежонок, не стоит его фотографировать или приближаться, надо сразу уходить, ведь медведица где-то рядом. Отступать нужно спиной, не поворачиваясь и не убегая, увеличив себя в размере с помощью поднятой над головой куртки или рюкзака. Бегство при встрече со зверем биолог назвал грубейшей ошибкой, потому что хищник инстинктивно бросится следом и нападет сзади. Если же животное пошло в атаку, надо собрать волю в кулак, сделать шаг ему навстречу, крикнуть и махнуть курткой, а затем снова отходить, но не преследовать убегающего медведя.

    «Отдельно стоит развеять миф о шатунах. Медведь запасает столько подкожного жира, что даже проснувшись весной, может еще целый месяц бодрствовать вообще без еды. Зимний сон – это не глубокая спячка, а полудремота, поэтому разбуженный зверь просто отбегает на несколько километров и спокойно залегает заново, и так может уснуть и второй, и третий раз. Шатунами становятся больные и, как правило, раненые медведи, которые из-за боли не могут снова уснуть, и их жир сгорает. Но опытные охотники такого подранка обязательно добирают, поэтому встретить настоящего шатуна-людоеда крайне маловероятно», –  подытожил Глазков.

    Ранее медведица напала на рыбака в районе Междуреченска в Кемеровской области, передает «Интерфакс». Мужчина получил травмы средней тяжести, его вертолетом доставили в больницу, а сам зверь скрылся.

    Заслуженный эколог России Анатолий Кудактин предупреждал об опасности прикормленных медведей, которые привыкают к человеческой пище и настойчиво ищут еду у туристов. По его совету, при встрече с хищником следует поднять руки, издавать необычные звуки и использовать специальные спреи.

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