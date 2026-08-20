Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Песков: У Путина в графике нет встречи с секретарем Ватикана Галлахером
В рабочем расписании президента Владимира Путина пока не запланированы переговоры с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На следующей неделе в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В рамках поездки он проведет мессу в московском кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, католическая архиепархия подтвердила даты официального визита Пола Ричарда Галлахера в Москву.
Дипломатический источник ранее анонсировал подготовку поездки секретаря Ватикана в Россию.