Путин заявил, что ИИ не заменит людей при принятии решений

Путин: ИИ – это только инструмент, принимать решения должны люди

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что искусственный интеллект можно использовать в государственной деятельности, однако окончательные решения должны принимать люди, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек, он и должен отвечать за принимаемые решения».

Путин отметил, что искусственный интеллект – это только инструмент, с которого нельзя спросить за последствия решений. Президент считает, что ответственность должна нести конкретный человек. Он добавил, что ИИ может быть полезным при работе с бюджетом, но только как вспомогательное средство.

По словам главы государства, на нынешнем уровне развития технологий искусственный интеллект может быть только помощником при принятии решений на уровне Центрального банка и правительства России. Путин положительно оценил возможность применения ИИ, однако подчеркнул, что ключевые вопросы остаются в зоне ответственности людей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, основной темой в этом году стало сотрудничество на Дальнем Востоке во имя мира и процветания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил вклад главы Сбера Германа Грефа в развитие искусственного интеллекта и инновационных технологий.