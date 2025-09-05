Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин заявил, что ИИ не заменит людей при принятии решений
Путин: ИИ – это только инструмент, принимать решения должны люди
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что искусственный интеллект можно использовать в государственной деятельности, однако окончательные решения должны принимать люди, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек, он и должен отвечать за принимаемые решения».
Путин отметил, что искусственный интеллект – это только инструмент, с которого нельзя спросить за последствия решений. Президент считает, что ответственность должна нести конкретный человек. Он добавил, что ИИ может быть полезным при работе с бюджетом, но только как вспомогательное средство.
По словам главы государства, на нынешнем уровне развития технологий искусственный интеллект может быть только помощником при принятии решений на уровне Центрального банка и правительства России. Путин положительно оценил возможность применения ИИ, однако подчеркнул, что ключевые вопросы остаются в зоне ответственности людей.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, основной темой в этом году стало сотрудничество на Дальнем Востоке во имя мира и процветания.
