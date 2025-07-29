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Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций
Президент России Владимир Путин выразил благодарность Герману Грефу и его команде за эффективное внедрение перспективных технологий в работе Сбера.
В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.
«Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.
Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.
Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.
«То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.
Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.