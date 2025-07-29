Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.

«Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.

Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.

Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.

«То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.

Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.