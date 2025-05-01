В Абхазии приземлился первый самолет регулярного рейса из Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Борт встретили в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер Владимир Делба, вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения, передает ТАСС.

Самолет авиаперевозчика «ЮВТ аэро» пролетел по маршруту Внуково – Сухум. Второй борт должен отправиться по нему 3 мая. После этого полеты станут еженедельными.

Также в четверг в стране торжественно открыли саму воздушную гавань имени.

На церемонии Светлана Джергения поздравила всех с открытием аэропорта. «Хочется пожелать, чтобы этот аэропорт стал воздушными воротами в большой мир. Желаю нам всем мира, процветания и благополучия», – сказала она.

После перерезания праздничной ленты начался концерт.

Ранее сообщалось, что первый регулярный рейс в Абхазию вылетел из Москвы спустя 30 лет.

Политолог Алексей Мартынов и депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметили, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией станет колоссальным драйвером для экономики и эпохальным событием в отношениях двух стран.