Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
В Абхазии приземлился первый самолет регулярного рейса из Москвы
В международном аэропорту Сухум имени Ардзинбы совершил посадку выполняющий первый с 1993 года регулярный рейс между Россией и Абхазией самолет.
Борт встретили в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер Владимир Делба, вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения, передает ТАСС.
Самолет авиаперевозчика «ЮВТ аэро» пролетел по маршруту Внуково – Сухум. Второй борт должен отправиться по нему 3 мая. После этого полеты станут еженедельными.
Также в четверг в стране торжественно открыли саму воздушную гавань имени.
На церемонии Светлана Джергения поздравила всех с открытием аэропорта. «Хочется пожелать, чтобы этот аэропорт стал воздушными воротами в большой мир. Желаю нам всем мира, процветания и благополучия», – сказала она.
После перерезания праздничной ленты начался концерт.
Ранее сообщалось, что первый регулярный рейс в Абхазию вылетел из Москвы спустя 30 лет.
Политолог Алексей Мартынов и депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметили, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией станет колоссальным драйвером для экономики и эпохальным событием в отношениях двух стран.