Эксперты: Открытие аэропорта в Сухуме станет фактором социальной стабилизации Абхазии

Tекст: Андрей Резчиков

«Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией имеет важнейшее практическое, экономическое и символическое значение. Это колоссальный стимул для экономического роста и развития туризма. Мы увидим кратный рост взаимодействия между людьми», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

По его словам, восстановление полноформатного авиасообщения Абхазии с российскими городами-миллионниками также станет драйвером развития бизнес-связей и инвестиционных проектов. Кроме того, недавнее открытие аэропорта в Сухуме становится фактором социальной стабильности в Абхазии: «Если раньше для того, чтобы добраться из одной страны в другую, уходил целый день, то теперь маршрут сокращается до нескольких часов».

Схожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, восстановление авиасообщения между Россией и Абхазией – впервые с 1990-х годов – является «эпохальным событием, так как раньше добраться из республики можно было лишь по единственной дороге через Сочи».

Матвейчев напомнил, что Абхазия занимает второе место по количеству зарубежных поездок россиян, уступая лишь Турции, а с открытием авиасообщения поток туристов возрастет: «В первой половине 2025 года республику уже посетило свыше 2 млн российских граждан, что почти на 3% больше, чем за тот же период прошлого года».

Таким образом логистические проблемы сдерживали рост туристического потока, что негативно сказывалось и на путешественниках, и на отраслевом бизнесе. Теперь же эта проблема решена: «Людям хочется прямого авиасообщения: сел в самолет, прилетел – и сразу на море».

Еще одним важным фактором развития туризма является обеспечения высокого уровня безопасности – этой работе власти Абхазии сейчас уделяют особое внимание. Кроме того, признание Россией независимости Абхазии в 2008 году, равно как и база ВС РФ на территории республики, также гарантируют безопасность людей. Помимо этого, в пользу туристов играют хорошая экология, наличие различных достопримечательностей, в том числе озера Рица, на берегу которого находится одна из знаменитых дач Сталина.

«За последний год российские инвестиции в экономику Абхазии составили 10 млрд рублей. Но будут еще. Это инвестиции не только в Абхазию, но и в наших граждан, у которых появляется еще одно место для отдыха», – отметил депутат, подчеркнув, что среди проживающих в республике около 250 тыс. человек около 130 тысяч имеют российское гражданство.

«Абхазия обладает мощным туристическим потенциалом, но его надо правильно развивать – строить новые гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Если подойти к этому с умом, то туристической отрасль страны можно превратить в конфетку», – считает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, местный климат требует постоянного внимания к инфраструктуре, «но есть надежда, что избранный президент Бадра Гунба вплотную займется этим вопросом». В свою очередь Мартынов напомнил об уникальном расположении Сухумского аэропорта, который в перспективе может стать крупным авиационным хабом, откуда будут совершаться рейсы в Иран и другие страны Персидского залива, включая арабские монархии.

Напомним, в четверг в Абхазии состоялось открытие международного аэропорта в Сухуме, который не функционировал более 30 лет (с 1993 года). Таким образом, был дан старт прямому авиасообщению между двумя странами. По данным Минтранса, первый рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро» по маршруту Внуково – Сухум. Второй стартует 3 мая, а затем полеты будут совершаться один раз в неделю по субботам.

В министерстве отметили, что с 6 мая авиакомпания «Икар» начнет полеты из Нижнего Новгорода в Сухум с частотой один раз в неделю. «Прорабатывается возможность полетов «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлота» из Москвы с 31 мая», – говорится в сообщении министерства.

Соглашение о восстановлении комплекса международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения было заключено между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

Кроме прямого авиасообщения с 1 мая начнет курсировать электричка из Абхазии в российский образовательный центр «Сириус» (расположен на федеральной территории «Сириус» в Имеретинской низменности, близ города Сочи). Время в пути составит около трех часов.