Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
ФХР сочла несостоятельными аргументы ИИХФ для обжалования решения CAS
ФХР сочла аргументы ИИХФ для обжалования решения CAS юридически несостоятельными
Федерация хоккея России (ФХР) назвала юридически несостоятельными аргументы Международной федерации хоккея (ИИХФ) для обжалования в Федеральном суде Швейцарии решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Действия ИИХФ в очередной раз свидетельствуют об отсутствии у нее намерения уважать и исполнять решение международного арбитража и заключенное с Федерацией хоккея России соглашение, подчеркивается в заявлении на сайте ФХР.
В федерации отметили, что обжалование решения не приостанавливает обязанность ИИХФ его исполнять. ФХР считает, что действия ИИХФ нарушают соглашение о незамедлительном исполнении решения.
В федерации заявили, что ИИХФ стремится поставить под сомнение легитимность окончательного арбитражного решения, вынесенного единогласно в пользу ФХР, в попытках уклониться от его исполнения и дискредитировать институт независимого спортивного правосудия.
ФХР продолжит последовательно отстаивать принципы олимпизма и недискриминации в спорте, защищать права и законные интересы российских спортсменов, используя все доступные правовые средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал подачу иска к ИИХФ из-за недопуска сборной России на молодежный чемпионат мира.
В прошлый четверг Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу отклонила протест ИИХФ на состав судей, разрешивших российским сборным участвовать в турнирах.
В прошлом месяце CAS счел необоснованными опасения ИИХФ по поводу безопасности, ставшие причиной отстранения российских команд.