Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
CBS News: Nvidia поставляла передовые чипы подконтрольным Китаю фирмам в США
Американская корпорация Nvidia, по данным расследования CBS News, продавала свои самые передовые чипы компаниям, формально зарегистрированным в США, но фактически подконтрольным китайским владельцам, сообщает CBS News.
Как минимум две компании, являющиеся партнерами Nvidia и базирующиеся в Калифорнии, контролируются структурами с китайским капиталом, несмотря на американскую регистрацию. Эти поставки вызывают сомнения в эффективности усилий США по недопущению утечки чувствительных технологий к стратегическим соперникам, пишет CBS News.
Одна из таких компаний, фигурирующая в материалах расследования как «привилегированный партнер» Nvidia, принадлежит китайской фирме, глава которой, согласно корпоративным записям, окончил китайский военный университет. Другая калифорнийская структура была переименована после того, как ее китайская материнская компания попала в черный список властей США.
По данным CBS News, некоторые из этих американских фирм с китайскими владельцами затем сдавали в аренду или перепродавали передовые графические и вычислительные чипы, применяемые для разработки систем искусственного интеллекта, другим компаниям в странах Юго-Восточной Азии. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что сложные цепочки посредников и перепродаж делают крайне затруднительным подсчет того, какое количество наиболее чувствительных микрочипов Nvidia в итоге оказывается в распоряжении Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Джей Клейтон признал возможную утечку передовых микрочипов Nvidia в Китай.
На прошлой неделе сенаторы-республиканцы в США инициировали ужесточение экспортных ограничений на поставки американских высокотехнологичных чипов в Китай на фоне скандалов вокруг Nvidia.