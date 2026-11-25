Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Курская область получила первого резидента свободной экономической зоны
Первым резидентом СЭЗ в Курской области стало АО «Надежда»
Первым резидентом свободной экономической зоны в Курской области стало АО «Надежда», сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Первый резидент свободной экономической зоны у нас появился. Вот накануне правительство России выпустило необходимое постановление о включении земельных участков, принадлежащих акционерному обществу «Надежда», в территории, где применяется особый режим СЭЗ», – заявил Хинштейн в ходе прямой линии.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство расширит действие режима свободной торговли на всю территорию приграничных регионов для предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал подписание соглашения о побратимстве Курска и северокорейского Кэсона.
Летом глава региона сообщил об инвестиционном рывке Курской области.
В прошлом году Хинштейн заявил о создании свободной экономической зоны в трех районах региона.