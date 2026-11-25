Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Названо имя нового ведущего шоу Top Gear
BBC: Ресторатор Гордон Рамзи стал новым ведущим автомобильного шоу Top Gear
Известный шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи возглавит обновленный состав ведущих британской автомобильной телепередачи Top Gear после четырехлетнего перерыва в ее вещании.
Съемки новых эпизодов популярной программы стартуют в следующем году с участием пока не названных соведущих. Ожидается, что передача вернется на телевизионные экраны в 2028 году, пишет Би-би-си.
«Я хочу привнести свежую энергию и амбициозность в формулу шоу, сделав его удивительным, развлекательным и с правильным количеством хаоса», – заявил Рамзи.
Трансляция проекта была приостановлена в 2022 году. Решение приняли после того, как бывший соведущий Эндрю Флинтофф получил серьезные травмы лица и ребер в результате аварии на испытательной трассе, где его трехколесный автомобиль с открытым верхом перевернулся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший ведущий программы Top Gear Квентин Уилсон ушел из жизни.