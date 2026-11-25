BBC: Ресторатор Гордон Рамзи стал новым ведущим автомобильного шоу Top Gear

Tекст: Вера Басилая

Съемки новых эпизодов популярной программы стартуют в следующем году с участием пока не названных соведущих. Ожидается, что передача вернется на телевизионные экраны в 2028 году, пишет Би-би-си.

«Я хочу привнести свежую энергию и амбициозность в формулу шоу, сделав его удивительным, развлекательным и с правильным количеством хаоса», – заявил Рамзи.

Трансляция проекта была приостановлена в 2022 году. Решение приняли после того, как бывший соведущий Эндрю Флинтофф получил серьезные травмы лица и ребер в результате аварии на испытательной трассе, где его трехколесный автомобиль с открытым верхом перевернулся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший ведущий программы Top Gear Квентин Уилсон ушел из жизни.