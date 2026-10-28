С иноагента Слепакова начали принудительно взыскивать долги по штрафам

Приставы взыскивают со Слепакова 61 тыс. рублей долга по штрафам

Tекст: Катерина Туманова

В отношении Слепакова в настоящее время открыты два исполнительных производства из-за неоплаченных в установленный срок административных штрафов, пишет ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Одно производство открыто по материалам Таганского суда Москвы в связи с неоплаченным штрафом в 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Второе производство возбуждено на основании постановления мирового судьи за неуплату штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП). По нему с комика взыскивают 12 130 рублей долга по штрафу, который был частично погашен, а также 4,2 тыс. рублей исполнительского сбора.

Ранее Слепаков, переехавший в Израиль в 2022 году, был объявлен в розыск и заочно арестован в России в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд заочно назначил ему 400 часов обязательных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Гагаринский районный суд Москвы утвердил приговор комику Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом). Летом артиста заочно приговорили к 400 часам обязательных работ.

Весной суд постановил арестовать его на два месяца после экстрадиции или возвращения на родину.