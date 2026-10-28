Дипломат назвала ближайшую задачу сотрудничества России и ЦАР в геологии

Дипломат Сундетбаева назвала уточнение планов задачей России и ЦАР в геологии

Tекст: Дмитрий Зубарев

На прошедшем в сентябре заседании межправительственной комиссии Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подтвердили заинтересованность в расширении взаимодействия в сфере геологии и недропользования, передает РИА «Новости».

«Важная ближайшая задача – уточнение перспективных участков и последовательности практических мероприятий», – заявила Сундетбаева.

Дипломат добавила, что конкретные сроки прибытия российских специалистов в республику будут определяться профильными ведомствами и организациями по мере согласования технических и организационных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сундетбаева назвала поиск и оценку месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов перспективным направлением работы Москвы в республике.