Косачев предрек Зеленскому суд за совершенные ВСУ военные преступления

Tекст: Катерина Туманова

Владимир Зеленский совместно с европейскими партнерами придумывает конструкцию, которая позволила бы избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима, заявил Косачев ТАСС.

«С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, – а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, – что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента», – сказал он.

По словам сенатора, Украина превратилась в террористическое государство, а Вооруженные силы страны совершили огромное количество военных преступлений, за которые Зеленскому придется отвечать лично. При этом шансы избежать наказания минимальны.

«Ему, очевидно, совершенно придется принять на себя ответственность, за свои деяния и в конечном итоге за них ответить в соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Косачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Косачев заявил о состоянии полураспада Украины из-за политических амбиций Зеленского.

В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. В июле Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о преступлениях против мирного населения Константиновки.