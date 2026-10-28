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Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область против БПЛА ВСУ
Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и укрепили позиции в Сумской области, куда командование ВСУ вернуло подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.
«В Сумскую область возвращают подразделения 80 одшбр ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80 бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики «Севера» с тяжелыми боями продвинулись на 10 участках на 600 м, в Шосткинском районе продолжается продвижение в направлении Коренека, а в Краснопольском районе идут стрелковые бои у Турьи.
Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Хотень, Конотоп, Ромны, Слоут, Путивль и Фотовиж, сообщили бойцы.
В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 105-го пого ГПСУ, 434-го опБпС и 143-й омбр ВСУ в районе Семеновки, Жукли и Городища.
На Харьковском направлении «Северяне» значительно продвинулись в направлении Харькова. На Липцовском направлении зафиксировано продвижение в районе Алисовки, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в районе Приколотного (до 700 м за сутки).
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенная под Харьков новая бригада ВСУ понесла тяжелые потери.
Командир взвода ударных БПЛА с позывным Теплый рассказал об обнаружении складов и позиций ВСУ в Харьковской области по следам роботов снабжения.
Во вторник группировка войск «Север» разгромила скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.