Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область

Tекст: Катерина Туманова

«В Сумскую область возвращают подразделения 80 одшбр ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80 бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

В Сумском районе штурмовики «Севера» с тяжелыми боями продвинулись на 10 участках на 600 м, в Шосткинском районе продолжается продвижение в направлении Коренека, а в Краснопольском районе идут стрелковые бои у Турьи.

Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Хотень, Конотоп, Ромны, Слоут, Путивль и Фотовиж, сообщили бойцы.

В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 105-го пого ГПСУ, 434-го опБпС и 143-й омбр ВСУ в районе Семеновки, Жукли и Городища.

На Харьковском направлении «Северяне» значительно продвинулись в направлении Харькова. На Липцовском направлении зафиксировано продвижение в районе Алисовки, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в районе Приколотного (до 700 м за сутки).

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенная под Харьков новая бригада ВСУ понесла тяжелые потери.

Командир взвода ударных БПЛА с позывным Теплый рассказал об обнаружении складов и позиций ВСУ в Харьковской области по следам роботов снабжения.

Во вторник группировка войск «Север» разгромила скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.