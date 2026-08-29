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В ДТП с автобусом в Ростовской области погибли три человека
МВД: В ДТП с автобусом в Ростовской области погибли три человека
Авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса на трассе «Новороссия» в Ростовской области унесла жизни трех человек, сообщили в региональном управлении МВД.
Трагедия произошла утром в субботу на 19-м километре автодороги «Новороссия», сообщается в канале ведомства в Max. Автомобиль Volvo врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной Cherry Tiggo и автобусом Yutong, что привело к возгоранию.
«В результате ДТП водитель Volvo, водитель и пассажир Cherry Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных служб», – сообщили в МВД по Ростовской области. Находившиеся в пассажирском транспорте люди не пострадали.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств дорожного происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ.
В июле на автодороге «Новороссия» в Ростовской области в результате аварии погибли три человека.
Несколькими днями ранее в Волгоградской области лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни двух человек.
В мае под Пензой в ДТП с пассажирским автобусом Yutong пострадали мужчина и трое детей.