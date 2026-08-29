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Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.
Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.
«Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.
Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.
Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.