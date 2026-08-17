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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 18:15 • Новости дня

    КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.

    Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.

    «Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.

    Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.

    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    17 августа 2026, 16:41 • Видео
    Как сбить дрон ногой и научиться заново дышать

    Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

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    15 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского

    Иранский дипломат Багаи обвинил США во лжи цитатой Достоевского

    МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
    @ Foad Ashtari/SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сравнил американскую дипломатию на Ближнем Востоке с поведением героя романа «Братья Карамазовы», указав на патологическую склонность Вашингтона к обману.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи использовал слова старца Зосимы из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для критики американского внешнеполитического курса, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал на «крайнюю зависимость от лжи» в действиях Соединенных Штатов в отношении исламской республики и ближневосточного региона в целом.

    «Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США в отношении Ирана и региона из-за их крайней зависимости от «лжи»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим»», – написал представитель ведомства на своей странице в соцсети.

    В последнее время Вашингтон и Тегеран при содействии ближневосточных посредников пытаются согласовать условия нового соглашения для завершения противостояния.

    Ранее, 9 августа, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не в полную силу на фоне якобы ухудшающегося экономического положения исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Дональда Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

    Месяцем ранее исламская республика получила от международных посредников пакет предложений по деэскалации конфликта с Соединенными Штатами.

    В июне иранское дипломатическое ведомство анонсировало скорое завершение работы над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

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    17 августа 2026, 15:17 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного корабля

    Tекст: Денис Тельманов

    Баллистические ракеты поразили морскую группировку противника у побережья Мохи, что привело к уничтожению главного судна и затоплению части эскорта.

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля Саудовской Аравии и сопровождавших его катеров, передает ТАСС. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа выступил с соответствующим заявлением.

    «Вооруженные силы Йемена атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», – отметил он.

    Спикер добавил, что применение баллистических ракет оказалось эффективным. По его утверждению, основное судно сгорело, часть катеров затонула, а остальные получили повреждения от огня.

    Представитель хуситов также подчеркнул намерение движения внимательно следить за активностью саудовских войск. Повстанцы планируют продолжать атаки по целям противника на суше и на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    В начале августа повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.

    Несколькими днями позже движение «Ансар Аллах» атаковало судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.

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    17 августа 2026, 10:11 • Новости дня
    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

    Die Welt: Среди погибших сотрудников ООН оказался командир ХАМАС Эль-Самхури

    Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС
    @ Bianca Otero/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Во время мероприятий в честь ушедших из жизни работников международной организации выяснилось присутствие в их списках высокопоставленного члена палестинского радикального движения.

    Анналена Бербок официально почтила память погибших сотрудников ООН, передает Die Welt. Ситуация привлекла внимание специалистов из-за неоднозначного состава списков ушедших из жизни работников международной структуры.

    По данным UN Watch, среди упомянутых лиц оказался Имад Эль-Самхури. Выяснилось, что погибший числился одним из командиров в структуре палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове Анналены Бербок в Бундестаг из-за неудачи Берлина в ООН.

    В начале августа Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В октябре 2024 года от удара израильской ракеты в секторе Газа погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН.

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    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    16 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    Sky News: Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фитнес-приложение Strava раскрыло маршруты более 1,3 тыс. пользователей на военных объектах США на Ближнем Востоке, став подсказкой для ударов.

    Как пишет Sky News, свыше 1,3 тыс. пользователей Strava делились тренировками с американских военных баз на Ближнем Востоке, публикуя точные маршруты и время пробежек, велозаездов и заплывов. Журналисты обнаружили тысячи таких активностей внутри объектов США на передовой войны с Ираном. Эти данные позволяли увидеть распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих, а также схему развертывания и вывода контингентов, включая объекты, не обозначенные на общедоступных картах.

    В материале приводится пример аккаунта подрядчика ВМС США, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza, а через шесть дней Иран ударил по этому отелю, ранив двух сотрудников Пентагона. На иорданской авиабазе Муваффак-ас-Салти до начала конфликта американские военные выложили сотни тренировок.

    Во время перемирия 76% маршрутов на этой базе начинались или заканчивались у казарм в восточной части объекта, по которым 17 июля Иран нанес удар, в результате чего погибли трое военнослужащих. Эксперты, опрошенные телеканалом, сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они часто связаны с настоящими именами и аккаунтами пользователей в социальных сетях.

    После обращения журналистов в Пентагоне их перенаправили в Центральное командование США (CENTCOM), но там на запрос не ответили. При этом еще в 2018 году власти США предупреждали, что Strava может использоваться для определения местонахождения военнослужащих, и тогда же были ограничены функции геолокации. Sky News также обнаружил сведения о 12 тыс. тренировок с британской авиабазы Акротири на Кипре и пробежки трех пользователей на территории израильского ядерного центра в Димоне.

    Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к их данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

    Командование США планирует запретить военнослужащим на Ближнем Востоке использование личных гаджетов из-за риска утечки данных и ракетных ударов по базам.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базе атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

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    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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