Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами
В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.
Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.
Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.
«Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.
Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.
Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.