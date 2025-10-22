  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 00:47 • Новости дня

    Правительство Германии отказалось принимать детей из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Ганновера выразил разочарование из-за отказа Берлина принять на лечение до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа.

    Как сообщает ТАСС, предложение властей Ганновера о приеме до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа и Израиля не было поддержано правительством Германии. Мэр Ганновера Белит Онай заявил: «Мы глубоко сожалеем об ответе Министерства внутренних дел ФРГ». Он подчеркнул, что отказ оказался разочаровывающим и непонятным.

    По информации агентства DPA, в письме МВД ФРГ отмечается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается крайне запутанной и непредсказуемой. В документе подчеркивается, что вопросы эвакуации детей осложняются необходимостью установления их личностей, сопровождения родственниками, оценки безопасности, определения расходов и рассмотрения реалистичных сценариев возвращения.

    Власти ФРГ считают более эффективным оказывать поддержку лечению пострадавших и тяжелобольных непосредственно на месте. Ранее инициативу принять детей поддержали несколько городов Германии и протестантские церкви Нижней Саксонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших. Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи. В Израиле начал работу координационный центр США для мониторинга прекращения огня и организации гуманитарной поддержки в секторе Газа.

    20 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau. Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией потребует значительных усилий.

    Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau.

    «Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге», – отметил Шольц, комментируя свои контакты с российским президентом.

    Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией будет очень долгим и потребует значительных усилий.

    Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина, за время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, события на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений. По словам Путина, в ходе этого диалога стороны обменялись мнениями, но остались при своих позициях.

    Ранее Шольц подчеркнул важность диалога с президентом России Владимиром Путиным. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен звонить Путину из-за опасения обострения ситуации на Украине.

    В партии Шольца заговорили о возможности переговоров с Россией.

    20 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Школьник в Бурятии получил перелом кисти после драки с учителем

    Tекст: Вера Басилая

    В сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти и был госпитализирован, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.

    По информации уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Вероники Штыкиной, конфликт между учителем физики и школьником в Посельской средней школе Иволгинского района закончился применением физической силы, что привело к тяжелой травме у учащегося, передает РИА «Новости».

    В соцсетях появилась информация о том, что группа учеников затащила учителя в раздевалку, где один из подростков начал драку. Отмечается, что инцидент мог быть спровоцирован тем, что педагог якобы дал подзатыльник одному из учеников.

    «Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», – заявила Штыкина.

    Уполномоченный по правам ребенка находится в постоянном контакте с родителями пострадавшего и взаимодействует с правоохранительными органами. Министерство образования и науки региона начало ведомственную проверку по факту происшествия.

    Прокуратура Иволгинского района провела собственную проверку и вынесла представление начальнику районного управления образования по поводу ненадлежащего контроля за образовательным процессом. Органы внутренних дел также проводят проверку обстоятельств инцидента.

    Ранее в Самаре против педагога возбудили уголовное дело из-за пощечины ученику.

    В Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника за то, что он включал музыку на уроке и отказывался ее выключить.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию

    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германии необходимы иммигранты для сохранения экономического роста и компенсации демографического спада, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель.

    По словам Нагеля, «мы – стареющее общество, и Германия одна из таких стран». Он подчеркнул, что Европе необходимо открытое отношение к иммиграции, иначе страны потеряют значительную часть экономической мощи, пишет Bloomberg.

    Нагель выступил с этой позицией перед студентами Нью-Йоркского университета Stern School of Business, отметив: «Нам нужна квалифицированная иммиграция в Европу, в Германию, и мы должны быть открытыми и терпимыми странами». Он не скрывает, что это сложная политическая тема, и пообещал делать все возможное, чтобы привлечь внимание политиков к этому вопросу.

    По оценкам экономистов, почти 30% текущей рабочей силы Германии выйдет на пенсию к 2036 году, что усугубит нехватку кадров. Нагель добавил, что не намерен отказываться от своих слов и считает необходимым продолжать обсуждение этой темы на всех уровнях.

    В последние годы глава Бундесбанка неоднократно подчеркивал важность открытости экономики и миграционной политики для долгосрочного развития Германии. Без новых подходов страна рискует уступить конкурентам с более динамичным населением.

    Ранее сообщалось, что жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель сообщил, что состояние экономики ФРГ является следствием провала экономической политики и страны канцлером Фридрихом Мерцем и выглядит предвестником краха. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала партию АдГ, подчеркнув опасность деления граждан страны на «элиты» и «народ».

    19 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    @ Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа в ответ на нападение боевиков на подразделения ЦАХАЛ, сообщает израильская газета Times of Israel.

    Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.

    В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.

    Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    19 октября 2025, 19:52 • Новости дня
    Писториус назвал Северный флот России угрозой для НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о рисках для НАТО от российского Северного флота и подготовке совместного с Норвегией проекта подводных лодок.

    Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью Bild am Sonntag заявил якобы о потенциальной угрозе, которую, по его словам, представляет российский Северный флот для путей связи и коммуникаций НАТО, передает РИА «Новости». Министр отметил, что благодаря подводным лодкам с ядерным оружием Россия сохраняет возможность поражать цели в Европе.

    Писториус также отметил, что Москва «милитаризирует» Арктику, что увеличивает уровень угроз для альянса. По его словам, Германии и Норвегии предстоит реализовать проект по строительству и эксплуатации неатомных подводных лодок класса U212CD. «Мы, например, строим совместно верфь в Бергене и совместно закупаем подводные лодки класса U212CD. Это самые современные неатомные подлодки – передовые немецкие технологии», – заявил он.

    Министр подчеркнул, что новый германо-норвежский проект позволит следить за подводной активностью и охотиться за субмаринами в регионе, что, по его словам, станет ответом на действия России в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    20 октября 2025, 10:17 • Новости дня
    Кушнер и Уиткофф отвергли выдвинутые против Израиля обвинения в геноциде Газы

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе интервью CBS представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде в Газе, выдвинутые против Израиля, подчеркнув наличие военного конфликта с ХАМАС, сообщает Axios.

    Кушнер и Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде, выдвинутые в адрес израильских военных, передает Axios.

    «Абсолютно нет. Нет, нет, здесь велась война», заявил Уиткофф в ответ на соответствующий вопрос. Кушнер также подчеркнул, что подобные заявления безосновательны.

    В ходе беседы Кушнер рассказал о визите в сектор Газы после введения режима прекращения огня. По его словам, разрушения в регионе напоминали последствия ядерного удара, а местные жители были вынуждены возвращаться на свои участки, чтобы разбивать палатки на руинах разрушенных домов.

    «Это очень печально, потому что у них просто нет другого выхода», – отметил Кушнер.

    Оба собеседника также коснулись темы возможного конфликта интересов из-за их деловых связей с государствами Персидского залива.

    Уиткофф заверил, что полностью вышел из бизнеса, не получает зарплату и оплачивает все расходы самостоятельно.

    Кушнер пояснил, что их связи и опыт способствовали освобождению заложников, а восприятие конфликта интересов они объяснили доверием и профессиональными отношениями, которые помогли достичь успеха в переговорах.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Израиль для поддержки действующего соглашения по сектору Газа на фоне эскалации.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    21 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    FR: Жители ЕС пострадают из-за использования российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии, пишет Frankfurter Rundschau.

    Инициатива Европейского союза с так называемыми «репарационными облигациями» сомнительна с точки зрения юриспруденции, и также несет финансовые угрозы для стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

    В материале подчеркивается: если Россия не выплатит Украине компенсации, вернуть долг Евросоюзу будет практически невозможно. Даже сторонники этой схемы считают вероятность дефолта по подобным кредитам почти стопроцентной.

    «За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы.

    Чтобы минимизировать риски, Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. На практике это означает, что в случае невозврата средств именно налогоплательщики, включая граждан Германии, будут вынуждены покрыть убытки.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    ХАМАС отвергает обвинения госдепа США и категорически отрицает заявления о якобы «неизбежном нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, представители движения подчеркнули, что Соединенные Штаты необоснованно обвиняют ХАМАС без представления конкретных доказательств.

    Ранее США предупредили страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    19 октября 2025, 03:40 • Новости дня
    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона предупредила страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе, говорится в заявлении Госдепартамента.

    США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

    Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

    «В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

    США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    19 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить в секторе Газа полномасштабные боевые действия.

    Министр национальной безопасности Израиля публично потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, передает ТАСС.

    Его заявление прозвучало после сообщений об авиаударе ВВС Израиля по южной части анклава, который был нанесен в ответ на обстрел со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС.

    Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом возобновить бои с максимальной мощью.

    Министр подчеркнул, что считает любые переговоры с ХАМАС и надежды на их выполнение договоренностей угрозой для Израиля. Он настаивает на решительных действиях в отношении радикалов и полномасштабном военном ответе.

    Ранее палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    США заявили странам-гарантам о сведениях о готовящейся атаке ХАМАС на палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа и объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили обреченность очередной «победы» Трампа.

    19 октября 2025, 02:12 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Катара сообщил об итогах очередного раунда переговоров между представителями Афганистана и Пакистана, посредниками между которыми выступали Катар и Турция.

    «В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между странами», – приводит ТАСС сообщение со страницы МИД Катара в соцсети X.

    Напомним, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщал, что в катарской столице пройдет встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при очередной эскалации вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане, а также пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    20 октября 2025, 12:48 • Новости дня
    Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов, отмечает NZZ.

    Облик немецких городов изменился к худшему, приводит ИноСМИ сообщение NZZ.

    Большинство немцев по вечерам из-за мигрантов боится выходить из дома. В частности, по данным газеты, в центре Ганновера по вечерам безопасно чувствуют себя лишь 14% горожан. На полицию они полагаться не могут, силовики в стране получают минимальную зарплату.

    14 октября на пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия сильно продвинулась в вопросе миграции. Однако он признал проблемы с безопасностью в городах и отметил, что сейчас федеральный министр внутренних дел занят созданием возможности для возвращений и депортаций мигрантов.

    Поддержал Мерца лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. Он предложил критикам канцлера посмотреть, что творится за пределами благополучных районов Берлина. По словам политика, там сразу бросаются в глаза запущенность, торговля наркотиками, которую обычно осуществляют молодые мужчины, чаще всего с миграционным прошлым.

    На данный момент в том же Ганновере, городе с полумиллионным населением, 42% жителей имеют миграционное прошлое, 22% – иностранцы.

    Согласно опросу горожан, наступление темноты пугает многих жителей. В 2023 году меньше половины респондентов чувствовали себя днем в центре города в безопасности. Доля тех, кто ощущал себя «в безопасности» или «скорее в безопасности» на улицах города по вечерам, снизилась в два раза за пять лет. На данный момент центр Ганновера с 21.00 объявлен зоной, свободной от оружия: там полиция вправе проводить проверки личности без повода.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Германии впервые за 14 лет уменьшилось число беженцев. При этом общая численность беженцев по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большая часть – с Украины.

    Германия уже начала демонтировать элементы социального государства из-за роста числа мигрантов.

    Ранее Ангела Меркель признала, что политика «открытых дверей» способствовала усилению партии АдГ.

    19 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе, передает ТАСС. Такое решение последовало после инцидента со стрельбой на юге анклава и удара израильской армии по объектам ХАМАС в районе города Рафах.

    Израильские военные обвинили радикалов ХАМАС в грубом нарушении режима прекращения огня. После этого Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

    19 октября 2025, 09:08 • Новости дня
    «Песню первых» Майданова предложили включить в список для изучения в школах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Композиция Дениса Майданова, созданная для Движения первых, может войти во второй официальный список Минпросвещения для изучения на уроках музыки в российских школах, рассказал автор композиции.

    Песню заслуженного артиста России Дениса Майданова, созданную для Движения первых, могут включить во второй официальный список Минпросвещения для изучения в школах, передает ТАСС. Об этом сам автор сообщил агентству, отметив значимость композиции для воспитания патриотизма среди школьников.

    «Эта песня должна разучиваться в школах: на внеклассной работе или на уроках музыки», – заявил Майданов. Он напомнил, что в этом году в школы уже поступил перечень из 37 патриотических песен, рекомендованных для изучения, и выразил уверенность, что его композиция войдет во второй такой список.

    Майданов также рассказал, что идея для произведения возникла благодаря личному опыту. Его сын учится в кадетском классе, и когда ученики искали подходящую современную песню для исполнения, ничего подходящего не нашлось. Тогда артист решил сам восполнить этот пробел, написав новую песню для кадетов, которая уже становится популярной во многих российских школах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах начали изучать песни певца Shaman на уроках музыки. Минпросвещения прокомментировало включение песен Shaman и Олега Газманова в образовательную программу. В Госдуме призвали запретить исполнение песен скандальных артистов в школах.

    19 октября 2025, 14:23 • Новости дня
    Bild сообщил о приостановке работы аэропорта Мюнхена из-за тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером в субботу в аэропорту Мюнхена на полчаса приостановили работу после сообщений о подозрительных наблюдениях, из-за чего несколько рейсов пришлось перенаправить, пишет газета Bild.

    Работа аэропорта Мюнхена была временно приостановлена в субботу вечером после сообщений о «подозрительных наблюдениях», передает ТАСС. По данным газеты Bild, это произошло на фоне ряда инцидентов с беспилотниками, которые случались в октябре. Несколько очевидцев в аэропорту вновь сообщили о подозрительных объектах, после чего полеты были приостановлены.

    Полиция Баварии не уточнила, шла ли речь о беспилотниках. Представитель аэропорта отметила, что служба управления воздушным движением временно закрыла обе взлетно-посадочные полосы примерно на полчаса в субботу вечером. Вторая кратковременная остановка произошла около 23:00 по местному времени. Радиостанция BR сообщила, что три рейса были перенаправлены, однако один впоследствии совершил посадку в Мюнхене.

    Полиция ФРГ не обнаружила ни беспилотники, ни подозрительных лиц, несмотря на ночной осмотр территории с помощью вертолета. Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над аэропортом Мюнхена летали военные и разведывательные беспилотники. Полиция Мюнхена установила лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта. Полицейские во Франкфурте задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта.

