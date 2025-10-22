Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Правительство Германии отказалось принимать детей из сектора Газа
Мэр Ганновера выразил разочарование из-за отказа Берлина принять на лечение до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа.
Как сообщает ТАСС, предложение властей Ганновера о приеме до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа и Израиля не было поддержано правительством Германии. Мэр Ганновера Белит Онай заявил: «Мы глубоко сожалеем об ответе Министерства внутренних дел ФРГ». Он подчеркнул, что отказ оказался разочаровывающим и непонятным.
По информации агентства DPA, в письме МВД ФРГ отмечается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается крайне запутанной и непредсказуемой. В документе подчеркивается, что вопросы эвакуации детей осложняются необходимостью установления их личностей, сопровождения родственниками, оценки безопасности, определения расходов и рассмотрения реалистичных сценариев возвращения.
Власти ФРГ считают более эффективным оказывать поддержку лечению пострадавших и тяжелобольных непосредственно на месте. Ранее инициативу принять детей поддержали несколько городов Германии и протестантские церкви Нижней Саксонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших. Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи. В Израиле начал работу координационный центр США для мониторинга прекращения огня и организации гуманитарной поддержки в секторе Газа.