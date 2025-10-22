Правительство Германии отказалось принимать детей из сектора Газа

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, предложение властей Ганновера о приеме до двадцати больных и раненых детей из сектора Газа и Израиля не было поддержано правительством Германии. Мэр Ганновера Белит Онай заявил: «Мы глубоко сожалеем об ответе Министерства внутренних дел ФРГ». Он подчеркнул, что отказ оказался разочаровывающим и непонятным.

По информации агентства DPA, в письме МВД ФРГ отмечается, что даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается крайне запутанной и непредсказуемой. В документе подчеркивается, что вопросы эвакуации детей осложняются необходимостью установления их личностей, сопровождения родственниками, оценки безопасности, определения расходов и рассмотрения реалистичных сценариев возвращения.

Власти ФРГ считают более эффективным оказывать поддержку лечению пострадавших и тяжелобольных непосредственно на месте. Ранее инициативу принять детей поддержали несколько городов Германии и протестантские церкви Нижней Саксонии.

