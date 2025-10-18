Бундесвер отправил троих военных Бундесвера в Израиль для обеспечения перемирия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бундесвер отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также для очистки региона от последствий войны и содействия гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». Как сообщает Bild со ссылкой на минобороны Германии, два штабных офицера и бригадный генерал прибудут в район операции на следующей неделе. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре под руководством США.

По данным издания, немецкие военные будут находиться в форме, но без оружия. Центр, в котором будут служить около 200 представителей разных стран, располагается на юге Израиля рядом с сектором Газа и пока еще формируется.

Основные задачи немецких военных – контроль за выполнением режима прекращения огня, участие в ликвидации последствий боевых действий и координация всех гуманитарных процессов в регионе. Кроме того, центр займется подготовкой к созданию Международных сил по стабилизации в секторе Газа, что предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа. В министерстве обороны Германии уточнили, что речь идет о вопросах интеграции, обучения и логистики.

Мандат бундестага для участия Германии не требуется, так как участие в вооруженной операции не предусмотрено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту в Газе.