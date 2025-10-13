ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. В этот список, как отмечает издание, вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

В опубликованном заявлении военного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – говорится: «В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио».

По данным ХАМАС, освобождение этих заложников является частью обмена с Израилем. Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа. Ожидается, что процесс освобождения будет реализован в ближайшее время.

