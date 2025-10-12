AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю

Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

Tекст: Ирма Каплан

Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

«Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.