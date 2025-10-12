Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.10 комментариев
AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю
Палестинское движение ХАМАС объявило о завершении всех необходимых шагов для передачи израильской стороне оставшихся заложников, находящихся в плену, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Одновременно источники уточняют, что ХАМАС требует от Израиля освобождения семи палестинских лидеров в рамках обмена пленными. В публикации подчеркивается: «ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.