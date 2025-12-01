Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Путин отменил визы для граждан Китая
Путин разрешил гражданам Китая въезд в Россию на 30 дней без визы
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из России граждан Китая, следует из указа главы государства.
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда для граждан Китая, следует из указа на портале правовых актов. В документе говорится, что граждане Китая смогут приезжать в Россию без виз до 14 сентября 2026 года на 30 дней.
Новые правила распространяются на туристические и деловые поездки.
Ранее стало известно, что власти Китая введут безвизовый режим для граждан России с 15 сентября с максимальным сроком пребывания 30 суток.
Пекин и Москва ранее объявили о намерении упростить визовые процедуры для путешествий между странами.
Путин заявлял, что Россия также введет безвизовый режим для граждан Китая.