Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному

Депутат Бессараб рассказала о повышении максимальной выплаты по больничному

Tекст: Катерина Туманова

Размер максимального пособия по больничному с 2026 года превысит 207 тыс. рублей в месяц, передает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она объяснила, что рост связан с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тыс. 093 рублей, что приведет к увеличению и минимальных, и максимальных выплат.

«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина МРОТ. Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», – сказала она.

За 2025 год максимальная выплата по больничному насчитывает чуть более 172 тыс. рублей в месяц, отметила Бессараб. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года вместе с ростом МРОТ.

Депутат напомнила, что расчет больничного зависит от стажа: от шести месяцев до пяти лет пособие составит 60% от средней зарплаты, от пяти до восьми лет – 80%, от восьми лет и более – 100%. При уходе за ребенком до семи лет родитель получит 100% заработка, но не более 207 тыс. рублей в месяц вне зависимости от стажа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 2026 года самозанятые граждане смогут получать выплаты по больничному листу при временной нетрудоспособности.

Также сообщалось, что работник, заболевший в течение 30 дней после увольнения и не нашедший новую работу, имеет право на оплату больничного листа. Кроме того, в Соцфонде сообщили о росте максимального больничного до 6,8 тыс. рублей в день.