В Соцфонде сообщили о росте максимального больничного до 6,8 тыс. рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Социальный фонд России (СФР) запланировал повышение максимальной суммы выплаты по больничному листу в 2025 году, сообщает РИА «Новости».

В следующем году утвержден предельный размер выплаты 6,8 тысяч рублей в сутки, что превышает нынешние 5673,97 рублей. Прирост составит до 1,2 тыс. рублей в день для некоторых категорий работников, говорится в пояснении СФР.

Согласно проекту бюджета СФР на ближайшие три года, в 2026 году максимальная сумма больничного увеличится до 6827,4 рублей, в 2027 году – до 7860,27 рублей, а к 2028 году – до 8489,04 рублей. Повышение связано с ростом максимальной базы для расчета страховых взносов.

В СФР отметили, что информация об открытии и закрытии больничного поступает напрямую от медицинских учреждений через цифровые системы. Организация также получает недостающие данные у работодателя посредством платформы «Социальный электронный документооборот» и информирует граждан обо всех этапах рассмотрения заявлений через портал «Госуслуги».

Согласно изученным документам СФР, сотрудник, открывший больничный по основному месту работы, но продолжающий работать по совместительству и получать доход, не получит выплату, даже если работа ведется дистанционно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года самозанятые граждане смогут получать выплаты по больничному листу при временной нетрудоспособности.

Для этого им нужно оформить добровольное страхование в Социальном фонде России и самостоятельно перечислять взносы.

Также сообщалось, что работник, заболевший в течение 30 дней после увольнения и не нашедший новую работу, имеет право на оплату больничного листа.