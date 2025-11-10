Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
В Соцфонде сообщили о росте максимального больничного до 6,8 тыс. рублей
В следующем году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что на 1,2 тыс. рублей больше нынешнего лимита, сообщает Соцфонд России.
Социальный фонд России (СФР) запланировал повышение максимальной суммы выплаты по больничному листу в 2025 году, сообщает РИА «Новости».
В следующем году утвержден предельный размер выплаты 6,8 тысяч рублей в сутки, что превышает нынешние 5673,97 рублей. Прирост составит до 1,2 тыс. рублей в день для некоторых категорий работников, говорится в пояснении СФР.
Согласно проекту бюджета СФР на ближайшие три года, в 2026 году максимальная сумма больничного увеличится до 6827,4 рублей, в 2027 году – до 7860,27 рублей, а к 2028 году – до 8489,04 рублей. Повышение связано с ростом максимальной базы для расчета страховых взносов.
В СФР отметили, что информация об открытии и закрытии больничного поступает напрямую от медицинских учреждений через цифровые системы. Организация также получает недостающие данные у работодателя посредством платформы «Социальный электронный документооборот» и информирует граждан обо всех этапах рассмотрения заявлений через портал «Госуслуги».
Согласно изученным документам СФР, сотрудник, открывший больничный по основному месту работы, но продолжающий работать по совместительству и получать доход, не получит выплату, даже если работа ведется дистанционно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года самозанятые граждане смогут получать выплаты по больничному листу при временной нетрудоспособности.
Для этого им нужно оформить добровольное страхование в Социальном фонде России и самостоятельно перечислять взносы.
Также сообщалось, что работник, заболевший в течение 30 дней после увольнения и не нашедший новую работу, имеет право на оплату больничного листа.