В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых

Tекст: Ольга Иванова

Законопроект, который кабмин внес в Госдуму, предусматривает проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке указывается, что самозанятые смогут получать выплаты по больничным при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России. Сейчас такие выплаты самозанятым недоступны.

Участие в программе будет исключительно добровольным. Подать заявление можно будет до 30 сентября 2027 года как в бумажной, так и в электронной форме.

Размер годового пособия по больничному можно будет выбрать самостоятельно – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В зависимости от выбранного варианта ежемесячные взносы составят около 1,3 тысячи либо 1,9 тысячи рублей. При изменении минимального размера оплаты труда страховые суммы также скорректируют. Пособие будет доступно после шести месяцев непрерывных взносов, а его размер зависит от страхового стажа и длительности участия.

Для тех, кто платит взносы более 18 и 24 месяцев и не получал за это время пособий, предусмотрены скидки на размер платежа – 10% и 30% соответственно. Если сумма выплаченных пособий превышает страховую сумму за определенный период, взносы будут увеличиваться на 10% и 30% на полгода.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся самозанятыми, смогут выбрать: участвовать в эксперименте или остаться на действующей системе.