Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире

Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена

Tекст: Ирма Каплан

Гроссмейстер играл черными фигурами, партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу.

Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации. Как заметил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, победа в онлайн-турнире – хорошее событие.

«Это приятно, конечно, и становится традицией, когда наши юниоры с завидным постоянством обыгрывают именитых гроссмейстеров. Но к победам в интернете, на мой взгляд, относиться серьезно нельзя. Приятно, конечно. Можно друзьям рассказывать, что обыграл Магнуса. Но будем ждать побед за живой доской. Уверен, и это скоро будет», – сказал Ткачев.

В январе 2025 года 14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам, лидер мирового рейтинга, который в 2022 году отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен в том числе пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный – по блицу.

«Титульный вторник» – еженедельное соревнование для игроков с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных.

В марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.