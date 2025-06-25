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Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире
Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена
Пятнадцатилетний россиянин Максим Иванников обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире по шахматам «Титульный вторник», который проходит на сайте сhess.com (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры в 2022 году).
Гроссмейстер играл черными фигурами, партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу.
Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации. Как заметил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, победа в онлайн-турнире – хорошее событие.
«Это приятно, конечно, и становится традицией, когда наши юниоры с завидным постоянством обыгрывают именитых гроссмейстеров. Но к победам в интернете, на мой взгляд, относиться серьезно нельзя. Приятно, конечно. Можно друзьям рассказывать, что обыграл Магнуса. Но будем ждать побед за живой доской. Уверен, и это скоро будет», – сказал Ткачев.
В январе 2025 года 14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».
Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам, лидер мирового рейтинга, который в 2022 году отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.
Карлсен в том числе пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный – по блицу.
«Титульный вторник» – еженедельное соревнование для игроков с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных.
В марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.