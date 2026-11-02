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Минфин предложил перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения
Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года.
Минфин разработал законопроект, предполагающий автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года, пишет РБК со ссылкой на источники. В ведомстве подтвердили эти планы.
Под новые правила попадут средства «молчунов», которыми управляет ВЭБ.РФ, и накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В общей сложности под трансформацию подпадает 6,6 трлн рублей пенсионных накоплений.
Для управления средствами «молчунов» создадут специальный «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием. Клиенты НПФ перейдут в ПДС в рамках уже выбранного ими фонда. В течение двух лет переходного периода граждане смогут выбрать любой НПФ для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода.
В Минфине пояснили, что перевод накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей формировать дополнительный капитал. Будет предусмотрена возможность получить выплаты в особых жизненных ситуациях, государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год, налоговый вычет, инвестиционный доход от управления средствами, а также возможность выбора варианта выплат.
Доступ к накоплениям появляется спустя 15 лет участия в программе или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Государство гарантирует сохранность переведенных накоплений в полном объеме без ограничений, а также личных взносов и накопленного дохода в сумме до 2,8 млн рублей.
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