На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек
Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн
По состоянию на 1 сентября текущего года количество состоящих на учете в Социальном фонде российских пенсионеров составило более 40,5 млн человек.
Точная численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда по состоянию на 1 сентября составила 40,519 млн человек, передает РИА «Новости».
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в сентябре 2026 года составил 25 469 рублей. За аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 23 520 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Голикова сообщила о доле граждан старше 65 лет в стране на уровне 18%.
Юрист Одинцов назвал условия для наследования пенсионных накоплений.
Глава Соцфонда Чирков анонсировал рост средней пенсии россиян до 30 тыс. рублей.