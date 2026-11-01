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Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban
Миллиардер Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинг Delfin
Чешский оружейный миллиардер Михал Стрнад предложил 30 млрд евро за холдинговую компанию Delfin Sarl, владеющую производителем очков EssilorLuxottica.
«Чешский миллиардер, владелец оружейного бизнеса Михал Стрнад, предложил 30 млрд евро за приобретение семейной холдинговой компании Delfin Sarl, владеющей фирмой по производству очков EssilorLuxottica SA, со скидкой в 30% от чистой стоимости активов», – передает Bloomberg.
Стрнад готов приобрести контрольный пакет в размере не менее 62,5%, если часть из восьми наследников захочет сохранить свои доли.
Предложение о сделке поступило в момент разногласий между наследниками основателя EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккьо, который скончался в 2022 году.
Холдинг Delfin владеет активами на сумму более 40 млрд евро, включая доли в производителе Ray-Ban, страховой компании Assicurazioni Generali SpA, а также банках UniCredit SpA и Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Один из наследников холдинга Леонардо Мария Дель Веккьо отклонил предложение чешского бизнесмена.
«Дело жизни моего отца должно оставаться достоянием Италии», – заявил Дель Веккьо.
Предложение Стрнада действительно в течение 30 дней и полностью профинансировано за счет заемного и акционерного капитала. Для одобрения сделки потребуется согласие всех восьми акционеров Delfin.
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