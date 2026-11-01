  • Новость часаРоссийская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конституционный трибунал разделил Польшу
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа
    Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    41 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    1 ноября 2026, 03:28 • Новости дня

    Соцфонд решил пересчитать надбавку к пенсии некоторым категориям граждан

    Соцфонд с 1 ноября пересчитал надбавку к пенсии некоторым гражданам

    Tекст: Катерина Туманова

    Социальный фонд России с 1 ноября автоматически пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности, сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

    Корректировка происходит автоматически четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Перерасчет проводится без заявления, по инициативе фонда.

    «С 1 ноября Социальный фонд проведет очередной плановый перерасчет для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Правовой основой для этого служат два специальных закона», – заявила Кутарова РИА «Новости».

    Она уточнила, что размер надбавки зависит от среднемесячного заработка, стажа, а также объема взносов работодателя за предыдущий квартал. В ноябре учитываются поступления за июль–сентябрь, сумма может вырасти или уменьшиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Соцфонд провел плановый перерасчет накопительных пенсий. В марте средний размер выплат достиг 16,5 тыс. рублей в месяц. В январе в Соцфонде сообщили об автоматической индексации социальных выплат и пособий.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

    Комментарии (11)
    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

    Комментарии (13)
    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Комментарии (19)
    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (7)
    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

    Комментарии (15)
    31 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    В МИД отреагировали на страх делегаций фотографироваться с Лавровым на G20

    Замглавы МИД Панкин осудил отказ делегаций G20 фотографироваться с Лавровым

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с главой МИД Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте является нерациональным и неконструктивным шагом.

    Панкин отметил, что Россия остается открытой к любым контактам и вопросам в рациональном ключе, несмотря на нежелание некоторых политиков делать совместное фото, передает «Вести».

    «Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром… Вот это нерационально и неконструктивно», – сказал Панкин.

    Замглавы МИД также подчеркнул, что участники совещания в Атланте сошлись во мнении о необходимости решения мировых конфликтов исключительно дипломатическими путями. Он добавил, что силовой метод не позволит одержать победу ни в одной войне.

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    СМИ отмечали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Комментарии (2)
    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Диалог омбудсменов России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца важен для правозащитной работы, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы – хорошо», – заявил Песков «Ведомостям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды Яны Лантратовой в городе Алешки Херсонской области.

    Ранее Яна Лантратова сообщила о совместной с Дмитрием Лубинцом передаче гуманитарной помощи жителям Алешек. В тот же день омбудсмены России и Украины отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией

    Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

    Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».

    «Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.

    В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    МИД: Россия на G20 подтвердила статус ведущего поставщика энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран, заявили в МИД.

    «Подтвердили нацеленность России оставаться надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве также отметили весомый транспортно-логистический потенциал России, включая расширение возможностей Северного морского пути.

    «Подчеркнули объединительный характер инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии», – заключили в МИД.

    Россия акцентировала важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходило в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    В пятницу Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    Также в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря

    ИКИ РАН: В ночь на Хеллоуин на Земле началась магнитная буря уровня G2

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2, вызвавшая полярные сияния высшего уровня, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Мягко говоря, неожиданно. Менее часа назад началась, началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо, просто устала. Ночь на Хеллоуин получается неожиданно жаркой», – сказано в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

    После более чем суток воздействия плазмы из корональной дыры на Землю над территорией России зафиксировали полярные сияния высшего уровня интенсивности – 10 из 10, добавили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об отсутствии прогноза магнитной бури в выходные. В пятницу ученые ожидали начала магнитной бури на Земле в ночь на 31 октября. В четверг на планете спрогнозировали магнитную бурю из-за влияния второй корональной дыры.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова договорилась о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках
    Словакия поддержала решение вернуть российских хоккеистов на турниры
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС
    Бастрыкин запросил доклад после падения учительницы сквозь пол со второго этажа
    Сборная РФ приняла участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Дакаре
    Приставы передали в Гохран более тысячи золотых слитков экс-судьи Чернова
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G2

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации