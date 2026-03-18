Соцфонд сообщил о росте средней соцпенсии до 16,5 тыс рублей с 1 апреля

Tекст: Ольга Иванова

Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16,5 тыс. рублей после индексации, которая пройдет с 1 апреля, передает РИА «Новости». Социальный фонд сообщил, что индексация составит 6,8%, что позволит повысить выплаты на более чем одну тысячу рублей.

В ведомстве уточнили, что средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов вырастет на 1,6 тыс. рублей, достигнув 24,5 тыс. рублей в месяц. Для инвалидов с детства первой группы пенсия увеличится также на 1,6 тыс. рублей и составит в среднем 25,4 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 апреля будет увеличена выплата по уходу за людьми, достигшими 80 лет, и инвалидами первой группы. Теперь после индексации этот размер составит 1,5 тыс. рублей в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд проинформировал о переносе выплат россиянам, получающим социальные выплаты с 7 по 9 марта, на 6 марта из-за праздничных выходных.