События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились
Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 563 долларов
Торги на европейских газовых хабах открылись символическим падением котировок, стоимость июньских фьючерсов снизилась на 1%.
Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE в начале торгов четверга упала до 563 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на этой отметке и сохраняют позиции.
Динамика котировок рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, составлявшей 568,6 доллара за тысячу кубометров. В марте средние биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость впервые с февраля 2023 года преодолела рубеж в 600 долларов.
В апреле газовые котировки скорректировались, снизившись на 14% до уровня около 540 долларов. Максимальная цена за время ближневосточного конфликта была зафиксирована 19 марта на отметке 853,7 доллара. «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании», – заявил тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби.
Пиковые значения стоимости газа наблюдались в 2021-2022 годах, когда цены оставались устойчиво высокими на протяжении длительного времени. Исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен в начале весны 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах опустилась до 562 долларов за тысячу кубометров.
Днем ранее котировки июньских фьючерсов достигли показателя в 573 доллара.
В марте иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу.