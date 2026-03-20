Reuters: Атаки Ирана вывели из строя 17% экспорта газа Катара
Атаки Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу, что приведет к потере примерно 20 млрд долларов годовой выручки и ставит под угрозу поставки газа в Европу и Азию, сообщил глава QatarEnergy и государственный министр по энергетике Саад аль-Кааби, пишет Reuters.
По его словам, в результате беспрецедентных ударов были повреждены два из 14 заводов по производству СПГ и одна из двух установок по получению синтетического топлива из газа, сообщает Reuters. Аль-Кааби отметил, что ремонт займет от трех до пяти лет, а ежегодно катарская компания будет терять возможность поставлять 12,8 млн тонн СПГ.
«Я никогда бы не подумал, что Катар или регион подвергнутся такому нападению, особенно в месяц Рамадан и со стороны братской мусульманской страны», – сказал аль-Кааби. Он пояснил, что за несколько часов до этого иранские войска нанесли удары по нефтегазовым объектам Персидского залива после атак Израиля на иранскую инфраструктуру.
Теперь государственная компания QatarEnergy вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай сроком до пяти лет. Аль-Кааби подчеркнул, что ранее уже вводился форс-мажор, но на более короткий период; сейчас, по его словам, ситуация затронет поставки на все время восстановления поврежденных мощностей.
Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.
Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.