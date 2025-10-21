Аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аэропорт в столице Судана Хартуме подвергся атаке беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на AFP. По словам очевидцев, рано утром вблизи аэропорта были слышны несколько взрывов. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее газета Sudan Tribune сообщала, что аэропорт должен был возобновить работу для гражданских рейсов с 22 октября. Это решение приняли после того, как армия Судана вернула контроль над Хартумом и приступила к восстановлению ключевой инфраструктуры города.

Тестовый рейс авиакомпании Badr Airlines, базирующейся в Хартуме, прошел в минувшую субботу. Гражданские рейсы не осуществлялись с апреля 2023 года, когда в Судане начался внутренний конфликт. Пока неизвестно, будут ли реализованы планы по открытию аэропорта после сегодняшней атаки.

