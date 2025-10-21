  • Новость часаБолгария пообещала открыть небо для Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Саркози отправился в тюрьму
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
    Украинский беспилотник разрушил стену многоэтажки в Батайске
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    США отказались поддержать план Евросоюза по активам России
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    Премьер-министром Японии впервые стала женщина
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    5 комментариев
    21 октября 2025, 11:36 • Новости дня

    Аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Судана утром зафиксировали серию взрывов в районе аэропорта, где планировали возобновить гражданские рейсы после долгого перерыва, сообщило AFP со ссылкой на очевидцев.

    Аэропорт в столице Судана Хартуме подвергся атаке беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на AFP. По словам очевидцев, рано утром вблизи аэропорта были слышны несколько взрывов. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Ранее газета Sudan Tribune сообщала, что аэропорт должен был возобновить работу для гражданских рейсов с 22 октября. Это решение приняли после того, как армия Судана вернула контроль над Хартумом и приступила к восстановлению ключевой инфраструктуры города.

    Тестовый рейс авиакомпании Badr Airlines, базирующейся в Хартуме, прошел в минувшую субботу. Гражданские рейсы не осуществлялись с апреля 2023 года, когда в Судане начался внутренний конфликт. Пока неизвестно, будут ли реализованы планы по открытию аэропорта после сегодняшней атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов. Более пятидесяти человек погибли в Судане в результате «массовой резни» за власть. Армия Судана объявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме.

    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Владимира Зеленского на короткое время появилось видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон, после чего публикация была удалена, пишут украинские СМИ.

    «Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», – отмечается в публикации издания «Страна», передает РИА «Новости».

    По данным издания, видео модели OnlyFans появилось на странице Зеленского ненадолго и было вскоре удалено.

    В 2022 году в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans.

    В 2023 году OnlyFans закрыл доступ для россиян.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США полностью заменят российский газ на европейском рынке, сообщает украинское издание УНИАН.

    Россия, по словам президента Владимира Зеленского, якобы лишилась возможности продавать энергетические ресурсы странам Европы, а освободившуюся нишу сейчас занимают США, которые также планируют инвестиции на Украине, передает Газета.Ru.

    Зеленский заявил: «Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять – несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам». Он полагает, что США продолжают наращивать свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

    Кроме того, Зеленский отметил, что на Украине также «внесли вклад» в этот процесс, подразумевая влияние страны на изменения в энергетическом балансе Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.


    Комментарии (36)
    20 октября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об уничтожении военного груза в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара по одесскому порту Южный был уничтожен военный груз, прибывший из Румынии, а место попадания оказалось охвачено огнем, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

    Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

    Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

    Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (6)
    20 октября 2025, 12:17 • Новости дня
    В Армении нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    В Армении нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    @ police.am

    Tекст: Вера Басилая

    Тело 23-летней Айшат Баймурадовой, исчезнувшей несколько дней назад, обнаружили в съемной квартире на одной из улиц Еревана, сообщили в полиции Армении.

    В Ереване обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, чеченки, которая пропала несколько дней назад, передает ТАСС.

    В полиции Армении сообщили, что тело молодой женщины нашли 19 октября в одной из съемных квартир на улице Демирчяна. По словам источника, в центр оперативного управления полиции МВД поступил звонок от местного жителя, который и сообщил об обнаружении тела.

    Оперативные группы МВД выехали на место, где и установили личность погибшей – это Айшат Баймурадова, пропавшая без вести еще 17 октября. В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Ранее в МВД уточняли, что заявление о пропаже девушки поступило еще 17 октября. Известно, что она ушла из дома 15 октября и не вернулась.

    В 2023 году полиция Армении обнаружила в селе Воскеат Армавирской области 18-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести в России.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    На нашедшего пакет с деньгами москвича возбудили дело о краже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы задержан 62-летний мужчина, которого подозревают в хищении иностранной валюты на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

    Установлено, что потерпевший вместе с супругой проходил по Новослободской улице, когда у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами, передает РИА «Новости».

    Потерпевший самостоятельно пытался найти пропажу, однако его поиски не увенчались успехом, после чего он обратился в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что подозреваемый шел за потерпевшим, заметил выпавший пакет, забрал его и распорядился деньгами по своему усмотрению.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ведомстве. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

    В МВД подчеркнули, что обнаружение чужого имущества с последующим присвоением без уведомления полиции или органов местного самоуправления приравнивается к краже.

    Ранее адвокат Алексей Гавришев предупреждал, что при обнаружении кошелька на улице следует попытаться найти владельца или отнести находку в полицию, иначе возможна уголовная или административная ответственность.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    Комментарии (26)
    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио

    CNN: Встречу Лаврова и Рубио перенесли на неопределенный срок

    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (11)
    20 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа через свою территорию стал «катастрофической новостью» для Сербии, заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

    По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

    Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

    Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

    Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.

    Комментарии (4)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 16:56 • Новости дня
    СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
    СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
    @ Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уголовное дело о хищении более 500 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны возбуждено в отношении ряда должностных лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    По данным ведомства, в мошенничестве подозреваются бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм»» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «Нэст», передает ТАСС.

    В Следственном комитете рассказали: «Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева, генерального директора ООО «ПП «Интерарм»» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО «Нэст», подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ)».

    Как установило следствие, в 2022 году между Минобороны и коммерческими фирмами был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования для трубопроводных систем. За поставку отвечали Куранов и Даллари, а за контроль – Лаптев. В 2023 году Даллари и сотрудники ООО «Нэст» организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта.

    В результате оборудование не соответствовало требованиям, контракт был сорван, а ущерб Минобороны составил свыше 500 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

    Ранее Мещанский райсуд Москвы приговорил учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова к семи годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении семи тыс. военно-полевых телефонных аппаратов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 17:44 • Новости дня
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство здравоохранения опубликовало новые данные по потреблению алкоголя на душу населения в Вологодской области за 2025 год. Ранее губернатор региона Георгий Филимонов выразил несогласие со статистикой, показывающей резкий рост потребления алкоголя после введения ограничений на торговлю спиртным в Вологодской области.

    Результаты были скорректированы и опубликованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы, передает ТАСС. Согласно новым данным, в январе 2025 года в Вологодской области потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт варьировалось в течение девяти месяцев года от 9,56 литра в январе до 9,65 литра в сентябре.

    В феврале и марте оно составляло по 9,31 литра, в апреле – 9,78, в мае – 9,58, в июне – 9,4, в июле – 9,48, в августе – 9,56 литра.

    Ранее, по данным Росстата, сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в регионе выросло с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с заявлением, что не согласен с изначальной статистикой и обещал представить пересчитанные данные. По его словам, после введения ограничений на продажу спиртного с 1 марта 2025 года, по информации ЕГАИС, реализация составляла 5,3 литра алкоголя на человека, что меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продавалось 6,3 литра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти региона разрешили продавать спиртное с 12.00 до 14.00 по будням и с 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам, а ресторанам оставили право торговать алкоголем без ограничений по времени.

    После введения ограничений на торговлю алкоголем более половины алкомаркетов прекратили работу в Вологодской области, что привело к появлению нелегального рынка алкоголя.

    Комментарии (18)
    Главное
    Губернатор Сальдо заявил о боях за микрорайон Херсона Корабел
    ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных об объектах ПВО
    В Госдуме объяснили смысл ужесточения наказания за склонение к диверсиям
    В Пентагоне пошутили о галстуке Хегсета с российским триколором
    Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию
    В России решили перевести все платежки за ЖКХ в цифровой вид
    Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями

    Музейные работники и полиция Франции рвут на себе волосы и подсчитывают многомиллионные убытки от произошедшего в выходные «ограбления века». А попутно выяснилось, что в последнее время во Франции преступления подобного рода вовсе не редкость, а хваленая охранная система французских музеев является фикцией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации