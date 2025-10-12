Более 50 человек погибли в Судане в результате «массовой резни» за власть

Tекст: Ирма Каплан

По меньшей мере 53 человека, в том числе 14 детей и 15 женщин, были убиты в результате нападения на приют для перемещенных лиц в осажденном городе в Северном Дарфуре, передает Sky News.

Организация Объединение врачей Судана заявила, что за обстрелом стояли суданские военизированные формирования, в результате которого также был ранен еще 21 человек, в том числе пятеро детей.

По словам врачей, удар Сил оперативной поддержки (СБП) был нанесен по дому Аль-Аркам, в котором проживают перемещенные семьи в Аль-Фашире, столице провинции Северный Дарфур.

Нападение, совершенное поздно вечером в пятницу, стало последним смертоносным нападением на Аль-Фашир, который в течение нескольких месяцев был эпицентром войны между суданскими военными и военизированными формированиями.

Представитель Объединения врачей Судана, группы медицинских работников, отслеживающих гражданскую войну в африканской стране, назвал это нападение «массовой резней».

«Это массовое убийство представляет собой продолжение политики выжженной земли, применяемой Силами оперативной поддержки против гражданского населения, что является вопиющим нарушением всех международных норм и законов», – сказано в заявлении врачей.

Аль-Фашир стал мишенью СБС, которые стремятся установить полный контроль над регионом Дарфур в качестве базы для своего параллельного правительства после того, как военные отбили столицу Хартум и другие ключевые объекты в центральном Судане.

Около миллиона человек в Аль-Фашире и близлежащих лагерях сталкиваются с проблемой голода, поскольку СБР устанавливают полную блокаду, совершая вооруженные нападения на добровольцев и работников гуманитарных организаций.

Внутри города тысячи людей подвергаются почти ежедневным обстрелам со стороны войск СБР. Вооруженные силы Судана укрепили свои позиции с помощью земляного вала, который, как заявили в Йельской лаборатории гуманитарных исследований, виден из космоса. Город, последний оплот суданских военных в Дарфуре, находится в осаде более года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июля Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице африканской страны. Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме. При ударе БПЛА повстанцев по мечети на западе Судана погибли более 40 человек.