    Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео с пьяной танцующей подругой
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин обновил состав СПЧ
    Суд вернул порт Туапсе государству
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня

    Франция и Хорватия подписали договор о поставке гаубиц и модернизации истребителей

    подписали договор о поставке гаубиц и модернизации истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж и Загреб заключили соглашения об отправке 18 гаубиц Caesar и обновлении 12 истребителей Rafale на сумму 320 млн евро.

    Франция и Хорватия заключили ряд оборонных соглашений, передает ТАСС. Речь идет о закупке Загребом 18 самоходных гаубиц Caesar и о модернизации двенадцати истребителей Rafale, которые были приобретены у Франции в 2021 году.

    Последний самолет был передан Хорватии в апреле текущего года. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стороны подписали заявление о намерении проводить обновление Rafale по стандартам, применяемым во французских воздушно-космических силах.

    Финансовая сторона сделки по гаубицам оценивается в 320 млн евро, и ее реализация пройдет в рамках механизма SAFE, созданного для совместных оборонных инициатив Европы.

    Также в ходе встречи между МИД двух стран подписан план по стратегическому партнерству на 2026-2028 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская компания Safran согласилась передать все технологии Индии для создания двигателя для истребителя пятого поколения AMCA.

    Франция подписала соглашение с Украиной на продажу большого количества вооружений, включая 100 истребителей Rafale, но эксперты считают, что Украина не получит эти самолеты в ближайшие годы.

    Мария Захарова назвала договоренности между Киевом и Парижем крупнейшей аферой современной истории.


    8 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС
    Дмитриев заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС
    @ MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

    Сикорский ранее обвинил Дмитриева и Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать ее. Также польский министр предложил пользователям соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) проголосовать за то, что следовало бы делать европейцам, добавив провокационный опрос с вариантами: «капитулировать» и «сделать Европу снова великой», передает РИА «Новости».

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике», – прокомментировал пост Сикорского Дмитриев. Он призвал европейских политиков решать внутренние проблемы. Он выделил среди них неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, спад в экономике и «повсеместную цензуру». «Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», – заявил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X в размере 120 млн евро. Это вызвало резкую критику со стороны американских властей. Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    8 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

    Politico: Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву

    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: Франция отказалась изъять российские активы из банков республики

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, поддержав предоставление Украине «репарационного кредита», не стала включать замороженные в частных банках страны российские активы в эту схему, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Франция, поддержав предоставление Украине «репарационного кредита», не стала включать замороженные в частных банках страны российские активы в эту схему, передает ТАСС.

    Причиной стал особый характер контрактных обязательств между российскими вкладчиками и французскими частными банками, что отличает их от депозитария Euroclear.

    Анонимный чиновник заявил, что банки страны «не желают участвовать в дискуссиях» о передаче этой собственности Киеву. По данным издания, на счетах французских банков находится около 18 млрд евро российских активов, это второй показатель в Европе после Бельгии. Названия банков не раскрываются, однако, по оценкам, большая часть находится на счетах BNP Paribas.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что обсуждение банковской информации столь же деликатно, как и опубликование медицинских данных. Он указал, что в зависимости от договоров, частные банки могут оказаться обязаны выплачивать России проценты по этим средствам.

    В целом в странах Европы блокировано порядка 210 млрд евро суверенных активов России, из которых 185 млрд размещены в Euroclear. Оставшиеся 25 млрд распределены по прочим счетам, однако их точное местонахождение официально не раскрывается.

    Издание Politico сообщило, что Франция должна вложить 34 млрд евро, что составляет 16,2% ее валового национального дохода, в обеспечение кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о надежде, что Евросоюз сможет сохранить контроль над российскими активами, замороженными в Европе.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен сказал, что Бельгия не собирается передавать замороженные российские активы Украине без европейских гарантий их защиты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа планирует украсть российские активы для поддержки «военной машины» Киева.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    8 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    The Guardian: Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов
    The Guardian: Протечка воды в Лувре повредила до 400 экспонатов
    @ Christophe Ena/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В результате аварии в системе отопления, произошедшей в конце ноября, вода проникла в залы Лувра и повредила до 400 научных документов и журналов по египтологии, относящихся к периоду конца XIX – начала XX века, пишет The Guardian.

    В конце ноября в Лувре произошла утечка воды, которая повредила от 300 до 400 экспонатов в египетском отделе, сообщает The Guardian.

    Как рассказал заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок, пострадали главным образом научная документация и журналы по египтологии, используемые исследователями.

    По сведениям администрации, поврежденные экземпляры датируются концом XIX – началом XX века, и хотя они «чрезвычайно полезны», уникальными их не считают. Фрэнсис Стейнбок подчеркнул: «Ни один памятник культурного наследия не пострадал. На данный момент у нас нет необратимых потерь в этих коллекциях».

    Причиной происшествия стала случайно открытая задвижка системы отопления и вентиляции, что привело к затеканию воды через потолок крыла Мольена, где хранились книги. Отмечается, что эта система уже давно не функционировала и считалась устаревшей – ее замена была запланирована только на сентябрь 2026 года.

    Все поврежденные материалы просушат, затем отправят к переплетчику для восстановления и вернут на полки. Лувр сообщил, что проведет внутреннее расследование по факту инцидента.

    Утечка произошла спустя несколько недель после дерзкой кражи ювелирных изделий из Лувра, вызвавшей новые вопросы к состоянию инфраструктуры музея. Для финансирования ремонтных работ учреждение повысит в декабре цены на билеты для гостей не из Евросоюза на 45%. По итогам 2024 года Лувр посетили 8,7 млн человек, 69% из которых – иностранные туристы.

    Ранее сообщалось, что библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки старых труб.

    Между тем ущерб от ограбления Лувра, произошедшего в октябре, составил 88 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    8 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    @ Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Дании не будут передавать дело гражданки России, задержанной в июне 2024 года по подозрению в содействии российской разведке, в суд, пишет агентство Ritzau.

    По информации Ritzau, прокуратура страны пришла к выводу, что представленных доказательств недостаточно для обвинительного приговора, передает ТАСС. Датская служба безопасности ранее информировала о задержании женщины на острове Зеландия по подозрению в причастности к незаконному движению денежных потоков из российских государственных фондов. Ей вменялось содействие иностранной разведке в Дании, однако после допроса подозреваемую отпустили.

    Согласно заявлению прокуратуры, дело теперь полностью закрыто на основании имеющихся материалов, поскольку перспективы признания женщины виновной судом отсутствуют. Женщина до 2022 года возглавляла консультационный центр для русскоязычных и занималась оказанием юридической поддержки.

    Российское посольство в Дании, в свою очередь, выражало недовольство публикациями местных СМИ, посвященными расследованиям в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. В диппредставительстве отмечали, что такие публикации основаны на данных разведывательных служб и направлены на разобщение российской диаспоры.

    В посольстве подчеркивали, что фактов противоправных действий организаций российских соотечественников в Дании выявлено не было. Российские дипломаты призвали датские власти прекратить преследование по национальному признаку.

    8 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Economist: Север Европы возмущен помощью Киеву

    Economist: Север Европы возмущен неравным бременем помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Северной Европы выражают недовольство из-за того, что основное бремя помощи Киеву ложится именно на них, пишет Economist.

    В материале Economist отмечается, что правительства этих государств все больше раздражаются, поскольку помощь Украине распределяется неравномерно внутри Евросоюза, передает РИА «Новости». Журнал напоминает о недавней поддержке: Германия перечислила 100 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а власти Нидерландов выделили Киеву 250 млн евро на приобретение вооружения.

    Издание подчеркивает, что обсуждение конфискации замороженных российских активов становится для ЕС «важным испытанием решимости», а возможность такого решения может вызвать «глубокий внутренний разлом» в европейском объединении.

    Газета Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников.

    Ранее власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.

    8 декабря 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты ОДКБ

    Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ

    Путин назвал приоритеты ОДКБ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.

    Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    8 декабря 2025, 08:25 • Новости дня
    Дмитриев согласился с Доткомом о причинах Европы выступать против мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европа из корыстных причин препятствует заключению мира на Украине, так он согласился с основателем файлообменников Megaupload и Mega Кимом Шмитцем, известным также как Ким Дотком.

    Дмитриев поддержал слова Доткома о мотивах европейских стран в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что среди причин, по которым Европа противится заключению мира, важную роль играют финансовые интересы и стремление Запада использовать замороженные российские активы.

    «Верно – это одни из причин, почему мирная сделка саботируется ЕС и британскими милитаристами», – заявил глава РФПИ, комментируя публикацию Доткома.

    Ранее основатель сервисов Megaupload и Mega публично заявил, что Европа не стремится к миру на Украине из-за желания получить экономическую выгоду и доступ к российским резервам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны.

    Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    8 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины

    Мерц и Макрон заявили Зеленскому о решающих днях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили Владимиру Зеленскому о наступлении решающих дней для завершения конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине, передает «Газета.Ru». Согласно сообщениям украинских СМИ, лидеры подчеркнули, что у Европы «много карт в руках».

    В этот же день, как писала британская The Independent, Зеленский также намерен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Ключевыми темами переговоров становятся поиск путей урегулирования конфликта на Украине, гарантии безопасности со стороны Вашингтона и обсуждение возможных мирных инициатив.

    Отмечается, что Франция и Британия находятся в достаточно стесненных финансовых условиях, что сказывается на объемах поддержки Украины. По мнению источников издания, эти ограничения могут оказать существенное влияние на перспективы дальнейшей помощи и переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своем разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном.

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что Германии придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне для обсуждения переговоров между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Додик заявил о будущих серьезных потерях Европы из-за Украины

    Додик: Европа по итогам украинского конфликта потеряет больше всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа понесет наибольшие потери по итогам конфликта на Украине, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

    «Я абсолютно согласен с президентом Путиным, который сказал, что у Европы нет необходимых мышц, чтобы воевать с Россией. Поэтому его послание, президента Путина, честное и прямое. Вы пробуйте, если хотите, но мы ничего делать не будем», – заявил Додик, комментируя возможность военного столкновения России и Европы, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что, по его мнению, Россия участвует в конфликте не ради захвата чужих территорий, а потому что исторически эти земли всегда принадлежали ей. Он отметил, что решения советских лидеров часто расходились с исторической правдой, вследствие чего Крым и часть Украины сейчас «вернулись туда, где должны находиться».

    Он также заявил, что в конфликте участвует не только политика, но и «православная душа русского народа». По словам Додика, между народами на Украине и в России всегда существовало единство ценностей, однако события на Балканах показали, что у бывшей Югославии и России разные пути.

    Додик отметил, что Европа уже сталкивается с серьезными экономическими трудностями, а ее лидеры не в состоянии изменить ситуацию. Он обратил внимание на низкие рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что их поддержка крайне невысока.

    По мнению Додика, когда президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся, начнется процесс краха европейских элит. Додик считает, что этот процесс уже запущен и его нельзя остановить.

    МИД России сообщал, что европейские страны за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

    «Калашников» подписал контракты на поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начал подготовку производственных мощностей для выполнения новых контрактов на поставку барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10», обладающих высокой эффективностью при выполнении задач в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» заключил новые крупные контракты на производство и поставку управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10», сообщает Telegram-канал концерна. Сейчас на предприятии уже началась подготовка производственных площадок для выполнения этих заказов.

    «Куб-2» выпускается в версиях с различной массой боевой части. Модификация малого класса предназначена для поражения отдельных военнослужащих и небронированной техники, а средний класс способен наносить удары по личному составу противника, позициям комплексов с беспилотниками, местам базирования вертолетов и легкобронированной технике. Главная особенность «Куб-2» – высокая маневренность и оснащение оптико-электронной системой, позволяющей наводить боеприпасы даже на движущиеся цели.

    Наведение и поражение целей «Куб-2» возможно в ручном и автоматическом режимах с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. По данным концерна, «УББ “Куб-2” невосприимчивы к средствам РЭБ, а их эффективность в зоне СВО достигла 95%». Дополнительную точность обеспечивают работающие в связке с боеприпасами разведывательные беспилотники СКАТ 350 М и уникальное программное обеспечение, поддерживающее выполнение боевых задач круглосуточно.

    Боеприпас «Куб-10» создан для борьбы с небронированной техникой противника и бронетранспортерами, командными пунктами, объектами ПВО и РЭБ, складами боеприпасов и ГСМ, а также для поражения беспилотных комплексов и авиации противника на стоянках.

    Недавно «Калашников» получил все разрешительные документы для экспорта «Куб-2» и «Куб-10» за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» установил рекорд по количеству произведенных гранатометов для СВО.

    Концерн выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    «Калашников» завершил выполнение годового госконтракта на поставку партии автоматов АК-12.

    8 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В ЕС усмотрели планы вмешательства в дела Европы в Стратегии нацбезопасности США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта выразил тревогу по поводу новой Стратегии нацбезопасности США, указав на попытки Вашингтона влиять на политику континента и определять допустимые партии.

    ЕС увидел в новой Стратегии национальной безопасности США признаки вмешательства во внутренние дела Европы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, передает ТАСС.

    По его словам, Евросоюз не намерен мириться с попытками извне влиять на политическую жизнь континента и решать за европейских граждан, какие партии следует поддерживать.

    Во время выступления в Брюсселе Кошта отметил: «Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие – плохими».

    В связи с этим Кошта также прокомментировал реакцию Вашингтона на штраф в 120 млн евро, который Еврокомиссия наложила на социальную сеть X. Американские власти ранее упрекнули Брюссель в нарушении свободы слова, однако Кошта подчеркнул, что свобода слова не должна сопровождаться нарушениями права граждан ЕС на доступ к информации. Как именно X нарушает это право, глава Евросовета не пояснил.

    Ранее WSJ сообщил, что публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    Напомним, Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    8 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервиса для C-130 в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Lockheed Martin подписала с партнером в Индии Tata Advanced Systems соглашение о техподдержке военно-транспортных самолетов С-130 ВВС Индии и строительстве центра для их обслуживания в городе Бангалор (штат Карнатака).

    Lockheed Martin создаст в Индии центр по обслуживанию военно-транспортных самолетов С-130, передает ТАСС.

    Американская корпорация договорилась с индийской Tata Advanced Systems о технической поддержке С-130 ВВС Индии и строительстве соответствующего центра в Бангалоре, штат Карнатака.

    Как сообщает издание The Economic Times, подписание соглашения связано с планами Lockheed Martin участвовать в международном тендере, который намерена провести Индия. Тендер предполагает замену устаревших военно-транспортных самолетов Ан-32 и Avro HS-748, находящихся на вооружении индийских ВВС.

    Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон на церемонии подписания подчеркнул: «Соглашение с компанией Tata Advanced Systems укрепит фундамент сотрудничества Lockheed Martin с Индией в создании ее растущей аэрокосмической промышленности».

    В настоящее время ВВС Индии располагают 12 самолетами С-130, которые были приобретены у США. Кроме того, на предприятии Tata Advanced Systems уже осуществляется сборка хвостового оперения для данного типа транспортников совместно с Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия задумалась о новых закупках российских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Страна также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I.

    Главное
    Песков: Россия пока не знает результаты переговоров США и Украины во Флориде
    Новак: В России усилят ответственность за нелегальные кредиты
    Аш-Шараа рассказал о контактах оппозиции Сирии с Москвой после падения режима Асада
    Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии
    Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса
    В Москве представили МРТ-совместимый кардиостимулятор
    Юрист назвал размер штрафов за проживание не по месту регистрации

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

