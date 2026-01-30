  • Новость часаГенпрокуратура потребовала отклонить иск о выплате «царских долгов» в США
    30 января 2026, 22:00 • В мире

    США приревновали Британию к КНР

    США приревновали Британию к КНР
    @ Kin Cheung/AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Не иначе как «пекинской капитуляцией» называет британская пресса визит своего премьера Кира Стармера в КНР. Зачем глава правительства Великобритании встречался с Си Цзиньпином и почему этой встречей резко недовольна не только оппозиция в Лондоне, но и руководство Соединенных Штатов?

    В последних числах января премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил с визитом Китай – чтобы извлечь из Поднебесной как экономические, так и политические дивиденды. Но что он реально получил по итогам визита – выгоды или все-таки, скорее, проблемы?

    Главной проблемой для Кира Стармера было соблюсти баланс. Ведь Великобритания является далеко не дружественной для Китая державой. Страна входит в антикитайский военный блок AUKUS, а так называемый золотой век в отношениях двух стран закончился в конце 2010-х. В тот момент, когда Пекин обвинил Лондон во вмешательстве во внутренние дела (в частности в раскачке ситуации в Гонконге), а в Англии началась охота за китайскими шпионами.

    Апофеозом этой охоты стало изгнание компании Huawei из сетей нового поколения, а также скандал вокруг планов Пекина построить новое громадное посольство в центре британской столицы, под которое КНР уже выкупила участок. Аккурат в том месте, где под землей проходят кабели оптоволоконной связи, соединяющие финансовые центры Лондона. Поэтому вопрос со строительством посольства висел с 2018 года – и именно с этого времени ни один британский премьер Китай не посещал.

    С другой стороны, Китай является экономической сверхдержавой и одним из крупнейших торговых партнеров Великобритании. И игнорировать отношения с ним Лондон не может.

    «То, что происходит за пределами наших границ, влияет на все, что происходит дома: начиная от цен на товары в супермаркетах и заканчивая уровнем нашей безопасности», – заявил Стармер. Поэтому он и отправился налаживать отношения с Пекином, а заодно в качестве подарка привел разрешение британского правительства на постройку китайского посольства.

    Взамен он получил ряд экономических выгод – правда, не прорывных. Так, по итогам визита Китай ввел безвиз для британцев, совершающих деловые и туристические поездки в Поднебесную. Никакого эксклюзива тут нет – КНР уже заключила полсотни таких соглашений с другими странами (включая Россию, Германию, Италию и даже номинально враждебную Японию).

    Кроме того, Китай снизил пошлины на шотландский виски (с 10 до 5%). Также стороны договорились «продолжать изучать возможность» углубления взаимодействия в экономике, а также торговле товарами и услугами (британцы занимают второе место в мире по объему экспорта услуг – юридических, финансовых, медицинских).

    Обещал помочь Китай и в борьбе против контрабанды – товаров и людей. Почти половина двигателей на малых лодках, при помощи которых контрабандисты пересекают Ла-Манш, производится в Китае. Соответственно, Лондон сейчас наладит взаимодействие с китайскими правоохранителями, «включая обмен разведданными для выявления маршрутов снабжения контрабандистов и прямое взаимодействие с китайскими производителями», говорится на сайте британского правительства.

    Наконец, Китай снял санкции с шести членов британского парламента, которые были введены в 2021 году из-за их участия в раскачке уйгурского вопроса. Правда, сами жертвы не были этим довольны. «Мы предпочли бы оставаться под санкциями неопределенно долго, чем позволить использовать наш статус в качестве козыря для оправдания отмены британских санкций в отношении должностных лиц, ответственных за геноцид в Синьцзяне», – заявили они.

    И критика визита шла не только с их стороны. Оппозиция Его Величества – то есть британские консерваторы – разнесла Стармера. Например, за неподобающие контакты. «Мы знаем, что должны противостоять злоупотреблениям со стороны Китая. И меня беспокоит то, что у нас сейчас есть правительство, которое, похоже, боится Китая», – говорит лидер Консервативной партии Кеми Баденох. По ее словам, «нам следует больше общаться с теми странами, интересы которых совпадают с нашими, а не с той, которая делает все возможное, чтобы подорвать нашу экономику».

    Разнесли за поведение.

    «Кир Стармер отправился в Пекин, чтобы пресмыкаться перед президентом Си Цзиньпином в надежде получить несколько экономических крошек со стола президента Си. Ради того, чтобы компенсировать свое катастрофическое управление экономикой, он жертвует нашей национальной безопасностью»,

    заявил один из лидеров Консервативной партии Крис Филп. А британская Daily Mail назвала итоги визита «пекинской капитуляцией». Сам Стармер, конечно, считает, что никакой капитуляции не было. Утверждает, что он прошел по грани.

    «В вопросах, касающихся Китая, нет смысла прятать голову в песок. В наших интересах взаимодействовать и не идти на компромиссы в вопросах национальной безопасности», – говорит премьер. По его словам, в ходе более чем часовых переговоров с Си Цзиньпином он поднимал и правозащитные вопросы – судьбу уйгурских меньшинств в Китае, а также вопрос о британском гражданине Джимми Лае, которого в КНР осудили за разжигание беспорядков в Гонконге.

    «Одной из причин этого разговора было желание убедиться в том, что мы можем не только воспользоваться имеющимися возможностями… но и провести зрелую дискуссию по вопросам, по которым у нас есть разногласия», – заявил Стармер.

    Однако в самое ближайшее время ему предстоит отвечать и другим критикам – не дома, а в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп остался очень недоволен визитом и назвал решение Стармера выстраивать отношения с Китаем «очень опасным».

    Конечно, Лондон может сколько угодно говорить о том, что ничего опасного в этом нет. Что визит не означает смену внешнеполитического курса и ключевого союзника в лице США. «Наши отношения с США – одни из самых тесных, которые у нас есть, в сфере обороны, безопасности, разведки, а также торговли и многих других областях», – уверяет Кир Стармер. Однако американцы прекрасно видят, что происходит.

    Дело в том, что Стармер – не единственный западный лидер, который в последнее время посетил Пекин. Только в январе в Китае уже побывали премьеры Финляндии, Ирландии, Канады. В феврале туда прибудет Фридрих Мерц. Туда даже наведался премьер-министр Австралии, которая годами была на ножах с Китаем из-за торговых вопросов.

    А все потому, что эти лидеры западного мира серьезно тяготятся Трампом – агрессивным, деструктивным, постоянно их унижающим. Они хотят сбалансировать американское влияние китайским. И Трамп позволить им эти вольности не готов.

    Так, пригрозил канадскому премьеру Марку Карни введением 100% тарифа в случае, если тот заключит торговое соглашение с Китаем. ««Если губернатор Карни (намек на стремление Дональда Трампа включить Канаду в состав США – прим. ред.) думает, что сделает Канаду "портом для высадки" для отправки китайских товаров в США, он глубоко ошибается», – заявил Трамп. И если он посчитает, что КНР и Британия близки к подобному соглашению, такой же ультиматум ждет и Кира Стармера.

    В свою очередь, Китай спокойно взирает на эти внутривидовые разбирательства западных стран и собирает дивиденды с их поведения. Так, Пекин демонстрирует готовность сотрудничать со всеми – даже бывшими врагами, такими как Великобритания. «Если нет шторма, то не будет и радуги», – говорит посол КНР в Великобритании Чжэн Цзегуан.

    «В предыдущие годы китайско-британские отношения переживали спад, что не отвечало интересам ни одной из стран», – сказал Си Цзиньпин. По его словам, в нынешней сложной и постоянно меняющейся международной ситуации Китаю и Великобритании необходимо укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире.

    «Для Китая это часть стратегии “очарования”, направленной на то, чтобы некоторые теперь рассматривали Пекин как стабильного и предсказуемого партнера – в отличие от США», – считает Би-би-си. Поэтому чем больше западных лидеров прилетит в Пекин, чем жестче их Трамп будет за это наказывать, тем лучше для Китая.

