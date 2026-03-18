Чехия поддержала ужесточение въезда военных России в страны Шенгенской зоны
Чехия присоединилась к инициативе ряда государств – членов Евросоюза по ужесточению правил въезда российских военнослужащих в страны Шенгенской зоны, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Бабиш заяил, что Чехия присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза, которые выступают за ужесточение правил выдачи виз российским военным, передает ТАСС.
Он добавил, что меры затронут как бывших, так и действующих военнослужащих России, намеревающихся попасть в Шенгенскую зону. По данным агентства CTK, вопрос о новых ограничениях будет рассмотрен на ближайшем заседании Евросовета, которое намечено на четверг. Ожидается, что обсуждение затронет детали реализации визовых ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза выступили за рассмотрение запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.