Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность ухудшающейся экономической ситуацией и призвали ввести «мораторий» на удары по энергетическим объектам в контексте конфликта между США, Израилем и Ираном.

Как подчеркнул премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, если атаки продолжатся, «мировые последствия могут быть крайне серьезными». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрушение производственных мощностей означает долгосрочные последствия для энергетики.

Повреждения катарского комплекса Рас-Лаффан затронули две установки, обеспечивающие 17% экспорта СПГ страны, или 13 млн тонн в год. По словам главы QatarEnergy Саада аль-Кааби, восстановление займет от трех до пяти лет. За последние две недели рост цен на газ добавил Европе 7 млрд евро дополнительных расходов.

Страны ЕС обсуждают временное снижение налогов на электроэнергию и смягчение системы квот на выбросы, чтобы поддержать промышленность, но эти меры могут привести к потере доходов бюджета и снизить стимулы для перехода к «зеленой» энергетике. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил: «Европа должна полагаться на собственную энергию – это солнце и ветер».

Организация по координации поставок нефти ЕС впервые признала, что может возникнуть угроза поставкам, особенно в случае длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. Всемирная торговая организация также предупредила, что затяжной кризис снизит темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 2026 году.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства принимать «временные, адресные и точечные» ответы на шок от роста цен на энергоносители, чтобы не усугубить ситуацию в экономике.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.