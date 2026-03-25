Захарова: Киев готовит боевиков для борьбы с законными правительствами стран

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.