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    9 ноября 2024, 18:05 • В мире

    Заигрывания Киева с африканскими террористами нацелены на Россию

    Эксперты высказались о создании Россией антитеррористического центра в Африке

    Заигрывания Киева с африканскими террористами нацелены на Россию
    @ REUTERS/Cheick Diouara

    Tекст: Андрей Резчиков

    Власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот. Как сообщала западная пресса, украинские спецслужбы обучают террористов обращаться с дронами, а также оказывают военную помощь повстанцам-туарегам. Как отмечают эксперты, незаконная деятельность украинских спецслужб в Африке доказывает прямую связь киевского режима с международной террористической сетью и требует соответствующей реакции Москвы.

    Террористические группировки на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп, который в субботу посетил первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия – Африка на федеральной территории Сириус (в мероприятии участвуют около 1,5 тыс. делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента).

    Министр подчеркнул, что Украина – не единственная страна, поддерживающая террористов. «Возможно, они лишь прикрытие для других сил, которые скрываются за ней», – заявил Диоп. Несмотря на это, он не стал называть конкретные государства, но отметил, что они сами знают, о ком идет речь.

    Ранее Буркина-Фасо выражала резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

    Диоп также выразил удивление тем, что Украина, являясь членом ООН, открыто заявляет о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации страны, которая никогда не проявляла враждебности к Украине. Министр сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совбез ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность. «Мы будем продолжать делать все возможное для защиты нашей страны», – заявил Диоп.

    О поддержке Киевом африканских террористов также заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно. По его словам, Россия продолжит борьбу с этой практикой не только на Африканском континенте, но и в других регионах мира.

    О сотрудничестве военной разведки Украины с террористами из малийских вооруженных группировок ранее писала французская Le Monde. С этого года украинские спецслужбы обучают террористов производству и использованию дронов, отмечала она. Украина же отрицала свое участие в поставках беспилотников повстанцам.

    Мали, где военные захватили власть в результате переворотов в 2020 и 2021 годах, борется с многолетним исламистским мятежом. Основные бои против повстанцев-туарегов продолжаются вблизи границы с Алжиром. Летом этого года информация о причастности Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

    В экспертной среде говорят, что Украина вмешивается во внутренние дела африканских стран с целью насолить России, но у Киева нет такого высокого уровня отношений со странами континента, как у России, поэтому его деятельность не принесет заметных результатов.

    «Поддержка Украиной террористических группировок в Мали прежде всего связана с ростом исламского экстремизма. В стране, особенно в западной части и северных пустынных районах активно работают исламисты. Они создали разветвленную организационную сеть, пользуются также поддержкой Саудовской Аравии и некоторых других арабских стран, чтобы вести антигосударственную линию», – отмечает ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов, бывший посол Советского Союза и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

    По его словам, экстремистские настроения существуют во многих африканских странах, страдающих от голода в результате природных катаклизмов и «непродуманной политики руководящих группировок». Корендясов особо подчеркнул, что украинские спецслужбы в первую очередь поддерживают террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

    «Нынешний правящий киевский режим хочет нанести ущерб России везде, где только можно и любым способом. Поэтому в поддержке Украиной террористов на севере Мали нет ничего неожиданного. Поддержка экстремистских элементов в Мали со стороны киевской агентуры прослеживалась еще пять-шесть лет назад», – напомнил собеседник.

    Корендясов добавил, что сотрудничество Украины с африканскими террористами не ограничивается обучением обращаться с беспилотниками. «Украина осуществляла ограниченные поставки еще советских вооружений, в частности, автоматов. Но в принципе ее деятельность носит символический характер, поскольку она не получает существенной поддержки не только со стороны правящего режима и государственных институтов, но и со стороны населения», – отметил бывший посол.

    Позиции Москвы в Мали намного тверже – больше 80% вооружения национальной армии российского или советского производства, а большая часть офицерских кадров подготовлена по российским стандартам. «Расчет осложнить российско-малийские отношения с помощью исламского экстремизма не имеют никаких перспектив и заранее обречен на полный провал», – считает спикер.

    «Украина не может существовать без теневой, криминальной экономики, которая дает большие барыши. Этот криминальный бизнес «крышуется» террористами»,

    – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Эксперт напомнил, что в Мали есть богатые природные ресурсы, среди которых золото, алмазы, полудрагоценные камни, бокситы и фосфаты. «Ранее в Мали находились французы и другие страны Запада, а теперь, благодаря США, подключились и украинцы, потому что французы ушли и передали свой криминальный бизнес Украине. Американцы создают террористические структуры, которые контролируют часть теневого бизнеса. Нечто похожее происходило в Сирии, где «Исламское государство*» под покровительством США временно контролировало нефтяные скважины», – добавил собеседник.

    По его словам, незаконная деятельность украинских спецслужб в Мали «доказывает прямую связь киевского режима с мировой террористической сетью». «То, что в рядах ВСУ воевали боевики ИГ, – известный факт. В Мали Украина получила от США возможность на постоянной основе извлекать ресурсы и заодно набирать боевиков, чтобы вести боевые действия против России.

    Все это доказывает, что украинские нацисты и исламисты – одного поля ягоды. Они вполне находят общий язык, цели и интересы»,

    – подчеркнул Перенджиев.

    В ответ Россия могла бы создать на континенте антитеррористический центр, как это было сделано для усиления безопасности на территории СНГ. В его работе могли бы участвовать не только страны, но и отдельные группировки и движения, в том числе и афганский «Талибан*».

    «Нам нужно действовать не в одиночку, а взаимодействовать и создавать объединения. В рамках СНГ и ШОС существует противодействие терроризму, нам надо опираться на этот опыт, тем более Африкой также интересуется Китай, Индия и другие дружественные нам страны», – рассуждает эксперт.

    Корендясов добавляет, что Россия располагает широкими возможностями для эффективного противодействия вмешательству Украины во внутренние дела Африки. «У нас очень тесные связи с Мали и другими африканскими странами. Есть взаимное доверие и достаточно тесное сотрудничество по линии спецслужб», – заключил экс-посол.

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