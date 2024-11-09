В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке террористов для смены режима
Глава МИД Мали заявил о поддержке террористов Украиной и другими странами
Террористические группы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной, что вызывает обеспокоенность у властей страны, а также Нигера и Буркина-Фасо, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.
Это было озвучено на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
Министр подчеркнул, что Украина не единственная страна, поддерживающая террористов. «Возможно, они лишь прикрытие для других сил, которые скрываются за ней», – заявил Диоп. Несмотря на это, он не стал называть конкретные страны, но отметил, что они сами знают, о ком идет речь, передает ТАСС.
Диоп также выразил удивление тем, что член ООН может открыто заявлять о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации страны. Он отметил, что Украина, заявляя, что сама подверглась агрессии, намерена нанести ущерб Мали, хотя эта страна никогда не проявляла враждебности к Украине.
Министр сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, призывая Украину взять на себя ответственность. «Мы будем продолжать делать все возможное для защиты нашей страны», – добавил Диоп.
Ранее Россия обвинила Киев в поддержке террористов в Африке и заявила о намерении противодействовать этой практике.
Французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.
Также Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.