Глава МИД Мали заявил о поддержке террористов Украиной и другими странами

Tекст: Елизавета Шишкова

Это было озвучено на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Министр подчеркнул, что Украина не единственная страна, поддерживающая террористов. «Возможно, они лишь прикрытие для других сил, которые скрываются за ней», – заявил Диоп. Несмотря на это, он не стал называть конкретные страны, но отметил, что они сами знают, о ком идет речь, передает ТАСС.

Диоп также выразил удивление тем, что член ООН может открыто заявлять о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации страны. Он отметил, что Украина, заявляя, что сама подверглась агрессии, намерена нанести ущерб Мали, хотя эта страна никогда не проявляла враждебности к Украине.

Министр сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, призывая Украину взять на себя ответственность. «Мы будем продолжать делать все возможное для защиты нашей страны», – добавил Диоп.

Ранее Россия обвинила Киев в поддержке террористов в Африке и заявила о намерении противодействовать этой практике.

Французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

Также Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.