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Французские СМИ рассказали подробности сотрудничества Киева с террористами в Мали
Le Monde: Украина обучила малийских террористов производству дронов и их использованию
Украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов, сообщила французская газета Le Monde.
По данным издания, сотрудничество Украины и малийских террористов началось в 2024 году и стало результатом сближения после взятия городом Кидаль армии Мали в ноябре 2023 года.
Источники газеты утверждают, что в начале 2024 года несколько боевиков из альянса малийских сепаратистов CSP-DPA прибыли на Украину через Мавританию. Там они проходили обучение производству и использованию дронов. Затем, в марте, в регионе Таоденни прошла следующая стадия их обучения, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова неназванного источника, близкого к украинскому Главному управлению разведки, подтверждающего, что группа боевиков проходила обучение на Украине, а украинские инструкторы отправились в регион Сахеля для дальнейшей работы с террористами, и до сих пор там находится. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал это сотрудничество дипломатической ошибкой, однако заявил, что курс Киева остается прежним – противодействие деятельности группы «Вагнер» в любом месте.
По словам неназванного офицера из Мали, террористы приобрели у Украины много дронов. Источники из CSP-DPA, в свою очередь, подтвердили связь с украинскими властями, но не подтвердили факт обучения у киевских спецслужб.
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что Украина причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства.
Ранее в МИД России заявили, что Киев решил открыть «второй фронт» в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.