Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

Tекст: Вера Басилая

Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

Ранее стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».