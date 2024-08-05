Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов
Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов, сообщило France-Presse.
Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.
Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.
Ранее стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.
Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».