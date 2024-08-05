  • Новость часа Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    5 августа 2024, 00:13 • Новости дня

    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

    FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов, сообщило France-Presse.

    Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

    Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

    Ранее стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

    Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    4 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

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    2 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелейшей ситуации на Покровском направлении

    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация для украинской армии на Покровском направлении складывается тяжелейшим образом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уведомил его о критическом положении украинских войск на Покровском направлении, передает «Московский комсомолец».

    По словам Зеленского, там проходят самые жесткие бои, а подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону на этом участке фронта, по сути «держат основу обороны и на всем востоке».

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского

    Bloomberg: Союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, международные союзники Украины все больше обеспокоены уровнем власти 52-летнего бывшего кинопродюсера Ермака, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника, он был главной фигурой при заменах генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов.

    «Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», – говорится в материале.

    Ранее Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте.

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    3 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, российские войска продолжают наступать, а украинцам не хватает людей и техники, чтобы сдержать продвижение ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что после падения Красноармейска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта.

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    3 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского

    При спуске на воду украинского корвета в Турции не разбилась бутылка шампанского

    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского

    Tекст: Вера Басилая

    Бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, что считается плохой приметой для моряков во всем мире.

    Одну из главных морских традиций не удалось соблюсти для корвета «Гетман Иван Выговский», а ранее также бутылка шампанского не разбилась о борт корвета «Гетман Иван Мазепа», пишет «Царьград».

    Церемония спуска на воду второго строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 212 «Гетман Иван Выговский» турецкого типа Ada (MILGEM) состоялась в Стамбуле. На церемонии спуска присутствовали министр обороны Украины Рустам Умеров, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, а также Елена Зеленская.

    Спуск на воду головного корабля «Гетман Иван Мазепа» был произведен 2 октября 2022 года. В конце мая 2024-го он прошел первые испытания в море.

    Ранее сообщалось, что Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.

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    2 августа 2024, 10:06 • Новости дня
    В Германии заявили о «банкротстве» Украины

    Дотком: Киев приостановил выплаты по внешнему долгу из-за «банкротства» Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подписанный Владимиром Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Бизнесмен напомнил, как Зеленский просил в долг у других стран.

    «Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

    Ранее частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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