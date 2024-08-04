Буркина-Фасо обвинила Украину в поддержке террористов в Мали

Буркина-Фасо осудила «выраженную Украиной поддержку терроризма» в Мали

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном заявлении МИД Буркина-Фасо содержится осуждение поддержки терроризма со стороны Украины. Как отмечается в документе, опубликованном Burkina24, украинское посольство в Дакаре восхваляло действия повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали. Буркина-Фасо расценивает этот шаг как «акт восхваления террора» и выражает удивление в связи с тем, что подобные заявления были сделаны дипломатическим представительством, пишет «Коммерсант».

«Наша страна призывает мировое сообщество должным образом оценить выраженную Украиной поддержку терроризма в условиях, когда весь мир единодушен в необходимости бороться с этим злом», – говорится в заявлении.

Кроме того, Буркина-Фасо призвала «миролюбивые страны Африки» присоединиться к осуждению действий Украины. Западноафриканское государство выразило поддержку Вооруженным силам Мали, которые, по мнению властей Буркина-Фасо, ведут борьбу с международным терроризмом и его пособниками на территории Сахеля и всей Африки.

Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.