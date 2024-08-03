Посла Украины вызвали в МИД Сенегала из-за поддержки боевиков в Мали

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения министерства африканской интеграции и иностранных дел, пропагандистское видео о поддержке террористов в Мали сопровождалось комментарием посла Украины, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Сенегал считает недопустимым такую пропаганду, потому что страна придерживается «конструктивного нейтралитета в российско-украинском конфликте» и выступает за мирное урегулирование споров. Кроме того, отметили в министерстве, Сенегал выступает против терроризма в любых формах, не принимает никаких заявлений, которые оправдывают терроризм, особенно, если они направлены на «дестабилизацию братской страны, такой как Мали».

Послу Украины напомнили о строгих инструкциях, с которыми он должен был ознакомиться и придерживаться их с учетом серьезности этой миссии.

Ранее сообщалось, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против отряда ЧВК «Вагнер» в Мали.

Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко. Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.