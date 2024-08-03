Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.4 комментария
Посла Украины вызвали в МИД Сенегала из-за поддержки боевиков в Мали
Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали, сообщило МИД Сенегала.
Как следует из сообщения министерства африканской интеграции и иностранных дел, пропагандистское видео о поддержке террористов в Мали сопровождалось комментарием посла Украины, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что Сенегал считает недопустимым такую пропаганду, потому что страна придерживается «конструктивного нейтралитета в российско-украинском конфликте» и выступает за мирное урегулирование споров. Кроме того, отметили в министерстве, Сенегал выступает против терроризма в любых формах, не принимает никаких заявлений, которые оправдывают терроризм, особенно, если они направлены на «дестабилизацию братской страны, такой как Мали».
Послу Украины напомнили о строгих инструкциях, с которыми он должен был ознакомиться и придерживаться их с учетом серьезности этой миссии.
Ранее сообщалось, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.
Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против отряда ЧВК «Вагнер» в Мали.
Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко. Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.