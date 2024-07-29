Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

Группа «Вагнер» заявила о потерях в ожесточенных боях с боевиками в Мали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении группы в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», с 22 по 27 июля военнослужащие FAMа и бойцы 13 штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») в окрестностях Тин-Заутина вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каида* в Сахеле, передает РИА «Новости».

Там добавили, что в первый день «группа Пруда» уничтожила большую часть исламистов, но наступившая песчаная буря позволила противнику перегруппироваться и нарастить численность до 1 тыс. человек, в связи с чем командованием ЧВК «Вагнер» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий.

В заявлении отмечается, что что 25 июля боевики вновь атаковали, но попытка нападения была отбита.

«В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa. Последняя радиограмма от «группы Пруда» поступила 27 июля в 17.10: «Остались втроем, продолжаем вести бой», – добавляется в заявлении.

Подчеркивается, что командир 13 штурмового отряда Сергей Шевченко погиб в бою.

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